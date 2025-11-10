Más de 20 policías integraban la organización criminal "Los Piratas", dedicados a robar, asesinatos, extorsiones, robo de droga y protección al narcotráfico, según reveló un informe de Cuarto Poder. En ese sentido, la Fiscalía mantiene en investigación a los agentes involucrados, quienes no solo permitían el delito, sino que lo organizaban junto con avezados delincuentes.

De acuerdo con el informe del dominical, los casos ocurrieron principalmente en Tarapoto y Lima, en donde múltiples crímenes se habrían cometido por los efectivos policiales involucrados, entre los que figura el asesinato de un cambista y un empresario.

Así operaban Los Piratas, la banda criminal integrada por policías

La Policía Nacional obtuvo audios en donde se revela que agentes como Carlos Miguel Gamarra y Jaime García Córdova, miembros del Escuadrón Verde, coordinaban actos delictivos con delincuentes como Silver Mozombite Isminio, alias "Chato Silver". En dichas conversaciones se evidenció que los efectivos hablaban de robos de hasta $ 140.000 y de la distribución de funciones para realizar "trabajos" que incluían el uso de motos y vehículos oficiales.

"Mira, hay un patita, un ingeniero. Maneja su billete y una Prietro Beretta (rifle). Ese huev** dice, vive ahí en la banda. Hay un pata que le quiere poner, pero la vaina es intervenirle haciendo la finta que va a ser por la legal, quitarle el fierro y lo que tiene, su billete", se le escucha decir al suboficial Carlos Miguel Gamarra.

Entre los casos más graves en torno a esta banda delictiva figura el asesinato del cambista Hernán Laynes, quien fue interceptado luego de acudir a una falsa cita de negocios con más de S/ 450.000. De acuerdo con Cuarto Poder, la hija de la víctima confirmó que había policías involucrados en el crimen.

Asimismo, también está el caso del asesinato del empresario Jorge D' Ambrosio, quien fue ejecutado dentro de su vivienda cuando participaba en una reunión virtual. La esposa de la víctima detalló que el sicario ingresó y disparó en repetidas ocasiones.

Megaoperativo desarticula la banda criminal de policías

Tras un megaoperativo, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a 20 agentes. Asimismo, se informó que otros cuatro policías ya se encontraban en prisión por delitos relacionados. Desde sus celdas, los detenidos seguían dirigiendo las operaciones, según precisa el dominical. Por tal motivo, se allanaron seis celdas del penal de Tarapoto, en donde se encontraron indicios de coordinación delictiva.

Según el fiscal Jorge Chávez Cotrina, esta es la primera vez que se descubre una organización criminal dirigida por efectivos policiales en actividad. "Aquí los policías han sido miembros de la organización criminal. Llevaban a cabo actos delictivos conjuntamente con delincuentes. Hay miembros activos y en retiro", sostuvo Jorge Chávez.

