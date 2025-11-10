Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores

Anthony Vivar (31) acudió a una cita que tenía pactada con una mujer en un hotel cercano al Parque María Parado de Bellido, conocido como Parque Rojo, en San Juan de Miraflores, cuando José Blanco Wilmer (27), Deiquer Gonzáles Álvarez (19) y Diego García Carreño (25) dispararon 22 veces contra el vehículo en el que se encontraba el empresario avícola, impactando 16 balas en la víctima.

Semanas antes, el joven administrador había empezado a salir con una mujer. Según los familiares de la víctima, la fémina identificaba empresarios de alto poder adquisitivo y luego entregaba información de ellos a una organización dedicada a la extorsión. “La chica llamaba a mi hermano. Mi hermano se alejaba, pero ella se acercaba", relató su hermano.

Sicarios asesinan a joven empresario tras confundir monto de extorsión

Los delincuentes – integrantes de la banda Los Psicopatas de San Juan– le exigían a Vivar S/50.000 a cambio de protección. El joven accedió a pagar dicha cantidad; sin embargo, según su padre, se equivocó en el monto y entregó S/47.000, lo que causó la molestia de los extorsionadores.

Según las investigaciones de la División de Investigación Criminal (Depincri), en sus últimos momentos de vida, el empresario avícola realizaba una videollamada con la mujer. Cámaras de seguridad grabaron como los sicarios se aproximaron al lugar, tres en motocicleta y uno en mototaxi. Los hampones se acercaron hacia las ventanas del vehículo para asegurarse que la víctima se encontrara dentro.

“Miran la camioneta por la parte de atrás y no entiendo como mi hermano no se dio cuenta porque era una persona muy despierta. Creo que estuvo una llamada o videollamada, para que lo distraigan. Es ahí donde viene una moto torito y se bajan 4 más, y el más alto es el que baja, mira la camioneta, grita su nombre. Mi hermano voltea y tres arremeten contra él y uno está grabando”, relató el pariente de la víctima.

“Han grabado el crimen. El delincuente para cobrar más, porque alguien le contrata y pide pruebas. El delincuente lo graba”, señaló el padre, quien afirmó que ha tenido que cambiar sus números telefónicos en diversas ocasiones por las amenazas que recibía.

La PNP capturó a los tres sicarios involucrados en el asesinato de Vivar. Foto: PNP.

Los Psicopatas de San Juan vinculados a 9 crímenes más en Lima Sur

Las cámaras de videoseguridad permitieron a los efectivos identificar a Wilmer, Deiquer y Diego como los responsables de la muerte de Vivar, además de ser los autores de 9 crímenes más en Lima Sur. Al momento de su detención, los sicarios portaban dos pistolas semiautomáticas Prieto Beretta, armas que según las pericias balísticas se usaron en el asesinato del joven administrador y al menos 7 adicionales, siendo la última la de alias “La Niña”.

“Luego de hacer un análisis pericial en las armas de fuego, en los casquillos y en las municiones, han dado una similitud incriminadora en 10 casos que se han desarrollado desde 2022 al 2025”, reveló el coronel José Valer, jefe de la División Policial Sur 2.

Tres meses después del asesinato del empresario, Valeria Reyna Suárez López, apodada “La Niña”, corrió el mismo destino cuando se encontraba a bordo de un mototaxi amarillo con rojo. Los delincuentes la siguieron con una moto lineal y, tras bajarla del vehículo, la acribillaron. Antes de escapar, dejaron un ramo de rosas junto al cadáver, que la PNP atribuye a una muestra de amedrentamiento hacia otra banda.

“Habrían hecho 16 disparos contra esta fémina, joven de 21 años, que estaría dedicada al tráfico ilícito de drogas, donde de repente, por dominio territorial, estos sujetos la habrían asesinado para sacarla de circulación”, afirmó el oficial PNP. Tras su captura, los sicarios recibieron 9 meses de prisión preventiva y fueron internados en el penal Ancón 2.

