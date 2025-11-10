HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores: cámaras grabaron crimen

Anthony Vivar, un empresario avícola de 31 años, fue asesinado en San Juan de Miraflores tras acudir a una cita. Los delincuentes dispararon 22 veces contra el vehículo del administrador.

Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores
Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores | Foto: PNP.

Anthony Vivar (31) acudió a una cita que tenía pactada con una mujer en un hotel cercano al Parque María Parado de Bellido, conocido como Parque Rojo, en San Juan de Miraflores, cuando José Blanco Wilmer (27), Deiquer Gonzáles Álvarez (19) y Diego García Carreño (25) dispararon 22 veces contra el vehículo en el que se encontraba el empresario avícola, impactando 16 balas en la víctima.

Semanas antes, el joven administrador había empezado a salir con una mujer. Según los familiares de la víctima, la fémina identificaba empresarios de alto poder adquisitivo y luego entregaba información de ellos a una organización dedicada a la extorsión. “La chica llamaba a mi hermano. Mi hermano se alejaba, pero ella se acercaba", relató su hermano.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: La inseguridad golpea la salud mental: crece la ansiedad por las extorsiones en el Perú

lr.pe

Sicarios asesinan a joven empresario tras confundir monto de extorsión

Los delincuentes – integrantes de la banda Los Psicopatas de San Juan– le exigían a Vivar S/50.000 a cambio de protección. El joven accedió a pagar dicha cantidad; sin embargo, según su padre, se equivocó en el monto y entregó S/47.000, lo que causó la molestia de los extorsionadores.

Según las investigaciones de la División de Investigación Criminal (Depincri), en sus últimos momentos de vida, el empresario avícola realizaba una videollamada con la mujer. Cámaras de seguridad grabaron como los sicarios se aproximaron al lugar, tres en motocicleta y uno en mototaxi. Los hampones se acercaron hacia las ventanas del vehículo para asegurarse que la víctima se encontrara dentro.

“Miran la camioneta por la parte de atrás y no entiendo como mi hermano no se dio cuenta porque era una persona muy despierta. Creo que estuvo una llamada o videollamada, para que lo distraigan. Es ahí donde viene una moto torito y se bajan 4 más, y el más alto es el que baja, mira la camioneta, grita su nombre. Mi hermano voltea y tres arremeten contra él y uno está grabando”, relató el pariente de la víctima.

“Han grabado el crimen. El delincuente para cobrar más, porque alguien le contrata y pide pruebas. El delincuente lo graba”, señaló el padre, quien afirmó que ha tenido que cambiar sus números telefónicos en diversas ocasiones por las amenazas que recibía.

La PNP capturó a los tres sicarios involucrados en el asesinato de Vivar. Foto: PNP.

La PNP capturó a los tres sicarios involucrados en el asesinato de Vivar. Foto: PNP.

Los Psicopatas de San Juan vinculados a 9 crímenes más en Lima Sur

Las cámaras de videoseguridad permitieron a los efectivos identificar a Wilmer, Deiquer y Diego como los responsables de la muerte de Vivar, además de ser los autores de 9 crímenes más en Lima Sur. Al momento de su detención, los sicarios portaban dos pistolas semiautomáticas Prieto Beretta, armas que según las pericias balísticas se usaron en el asesinato del joven administrador y al menos 7 adicionales, siendo la última la de alias “La Niña”.

“Luego de hacer un análisis pericial en las armas de fuego, en los casquillos y en las municiones, han dado una similitud incriminadora en 10 casos que se han desarrollado desde 2022 al 2025”, reveló el coronel José Valer, jefe de la División Policial Sur 2.

Tres meses después del asesinato del empresario, Valeria Reyna Suárez López, apodada “La Niña”, corrió el mismo destino cuando se encontraba a bordo de un mototaxi amarillo con rojo. Los delincuentes la siguieron con una moto lineal y, tras bajarla del vehículo, la acribillaron. Antes de escapar, dejaron un ramo de rosas junto al cadáver, que la PNP atribuye a una muestra de amedrentamiento hacia otra banda.

“Habrían hecho 16 disparos contra esta fémina, joven de 21 años, que estaría dedicada al tráfico ilícito de drogas, donde de repente, por dominio territorial, estos sujetos la habrían asesinado para sacarla de circulación”, afirmó el oficial PNP. Tras su captura, los sicarios recibieron 9 meses de prisión preventiva y fueron internados en el penal Ancón 2.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
La inseguridad golpea la salud mental: crece la ansiedad por las extorsiones en el Perú

La inseguridad golpea la salud mental: crece la ansiedad por las extorsiones en el Perú

LEER MÁS
Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

LEER MÁS
Extorsionan con explosivos en el Callao: negocios denuncian cobro de cupos y reciben cartas con amenazas en la av. Colonial

Extorsionan con explosivos en el Callao: negocios denuncian cobro de cupos y reciben cartas con amenazas en la av. Colonial

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

LEER MÁS
Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

LEER MÁS
Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

LEER MÁS
Reportan incendio de gran magnitud en San Juan de Lurigancho: varias casas han sido afectadas

Reportan incendio de gran magnitud en San Juan de Lurigancho: varias casas han sido afectadas

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS
Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: ¿cuál es el plan de desvío?

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: ¿cuál es el plan de desvío?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor de magnitud 3,7 se sintió en Lima hoy, según IGP

Sociedad

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Temblor de magnitud 3,7 se sintió en Lima hoy, según IGP

Temblor HOY, lunes 10 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

Precandidata a la vicepresidencia de APP con César Acuña estaría usando contenido institucional para promocionarse

Afiliado a APP y vinculado a Oscorima tenía orden de captura en EE.UU. por narcotráfico, pero fue liberado en Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025