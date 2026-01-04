MTC confirma restricciones en la Carretera Central hasta 2027: ¿qué vehículos no podrán circular?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) establece restricciones de circulación para vehículos de carga en la Carretera Central desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. | Andina.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció un cambio que impactará directamente al transporte de carga en una de las principales rutas del país. Desde el 1 de enero de 2026, la circulación de vehículos de carga pesada y unidades especiales en la Carretera Central —clave para el tránsito entre Lima y Junín— está restringida y la medida se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, según se publicó en una Resolución Directoral del sector.

La restricción se aplica en el tramo entre el kilómetro 19 (Ñaña) y el kilómetro 161 (Curipata, La Oroya). El MTC explicó que la vía viene operando por encima de su capacidad de diseño, generando congestión vehicular, mayor riesgo de accidentes y acelerado deterioro de la infraestructura, razones que motivan esta medida temporal.

¿Qué se permite y qué está prohibido?

De lunes a jueves , el tránsito regulado de vehículos especiales será permitido solo con autorización de Provías Nacional .

, el tránsito regulado de vehículos especiales será permitido . De viernes a domingo , la circulación de estas unidades estará totalmente prohibida en el tramo restringido.

, la circulación de estas unidades estará en el tramo restringido. Vehículos de gran tamaño como bitrenes y otras combinaciones especiales no podrán circular bajo ninguna circunstancia.

Empresarios alertan por falta de soluciones estructurales

La Cámara de Comercio de Huancayo (CCH) calificó la restricción como una medida temporal frente a un problema que llega hace décadas sin una solución definitiva. Según el gremio, la Carretera Central fue diseñada para soportar unos 4.000 vehículos diarios, pero actualmente registra más de 7.000, lo que estaría llevando a un colapso estructural de la vía.

Jesús Capcha, director de Competitividad de la cámara, criticó la falta de avances en proyectos clave como una autopista de cuatro carriles y advirtió que la falta de decisión política y presupuestal ha retrasado soluciones fundamentales para el desarrollo regional.

¿Y las alternativas?

Ante el impacto económico y logístico que podría generar la restricción, empresarios plantean la urgente activación de alternativas multimodales de transporte, entre ellas:

Uso del Ferrocarril Central para el traslado de mercancías.

Fortalecimiento del transporte aéreo y terrestre de pasajeros.

Según la CCH, sin una estrategia integral que articule el transporte ferroviario, aéreo y vial, el colapso de la Carretera Central seguirá afectando al comercio y a la seguridad vial en la región centro del país.

