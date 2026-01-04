HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

MTC confirma restricciones en la Carretera Central hasta 2027: ¿qué vehículos no podrán circular?

La medida responde a la congestión y deterioro de la infraestructura, donde la vía opera más allá de su capacidad de diseño, con más de 7.000 vehículos diarios en lugar de 4.000.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) establece restricciones de circulación para vehículos de carga en la Carretera Central desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) establece restricciones de circulación para vehículos de carga en la Carretera Central desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. | Andina.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció un cambio que impactará directamente al transporte de carga en una de las principales rutas del país. Desde el 1 de enero de 2026, la circulación de vehículos de carga pesada y unidades especiales en la Carretera Central —clave para el tránsito entre Lima y Junín— está restringida y la medida se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, según se publicó en una Resolución Directoral del sector.

La restricción se aplica en el tramo entre el kilómetro 19 (Ñaña) y el kilómetro 161 (Curipata, La Oroya). El MTC explicó que la vía viene operando por encima de su capacidad de diseño, generando congestión vehicular, mayor riesgo de accidentes y acelerado deterioro de la infraestructura, razones que motivan esta medida temporal.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: MTC extiende cierre del Serpentín de Pasamayo hasta 2028: vehículos de transporte público no podrán circular

lr.pe

¿Qué se permite y qué está prohibido?

  • De lunes a jueves, el tránsito regulado de vehículos especiales será permitido solo con autorización de Provías Nacional.
  • De viernes a domingo, la circulación de estas unidades estará totalmente prohibida en el tramo restringido.
  • Vehículos de gran tamaño como bitrenes y otras combinaciones especiales no podrán circular bajo ninguna circunstancia.

PUEDES VER: Fiscalía pide comparecencia con restricciones y pago de S/20.000 para chofer de Hermes por muerte de menor en Gamarra

lr.pe

Empresarios alertan por falta de soluciones estructurales

La Cámara de Comercio de Huancayo (CCH) calificó la restricción como una medida temporal frente a un problema que llega hace décadas sin una solución definitiva. Según el gremio, la Carretera Central fue diseñada para soportar unos 4.000 vehículos diarios, pero actualmente registra más de 7.000, lo que estaría llevando a un colapso estructural de la vía.

Jesús Capcha, director de Competitividad de la cámara, criticó la falta de avances en proyectos clave como una autopista de cuatro carriles y advirtió que la falta de decisión política y presupuestal ha retrasado soluciones fundamentales para el desarrollo regional.

¿Y las alternativas?

Ante el impacto económico y logístico que podría generar la restricción, empresarios plantean la urgente activación de alternativas multimodales de transporte, entre ellas:

  • Uso del Ferrocarril Central para el traslado de mercancías.
  • Fortalecimiento del transporte aéreo y terrestre de pasajeros.

Según la CCH, sin una estrategia integral que articule el transporte ferroviario, aéreo y vial, el colapso de la Carretera Central seguirá afectando al comercio y a la seguridad vial en la región centro del país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

LEER MÁS
Accidente en la Carretera Central deja dos fallecidos y múltiples heridos tras choque de bus y camión

Accidente en la Carretera Central deja dos fallecidos y múltiples heridos tras choque de bus y camión

LEER MÁS
Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: ¿cuál es el plan de desvío?

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: ¿cuál es el plan de desvío?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

LEER MÁS
Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

LEER MÁS
San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

LEER MÁS
Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Sociedad

Osiptel ordena a operadoras el bloqueo de líneas móviles en penales mediante sistema de geolocalización

MML inicia Plan Verano en la Panamericana Sur: cambio de sentido temporal de la vía será hasta abril 2026 y afectará a conductores

A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025