Las capturas por extorsión continúan en Ancón. Esta vez, una mujer fue detenida luego de ser sorprendida cobrando un cupo de 35 soles a una vendedora ambulante. La intervención se produjo tras la difusión de un video en TikTok, donde se evidenció el delito. La policía logró ubicar y arrestar a la extorsionadora. La mujer, llorando, fue llevada en un auto de la PNP.

En el video donde se observa la extorsión a una vendedora ambulante, se escucha a la mujer exigir el pago de un cupo de 35 soles a partir del día siguiente. Ante esto, la comerciante le responde que lo mejor sería ponerse a trabajar como todos. "Nos sacamos el ancho de sol a sol para ganarnos el pan de cada día. Acá no ganamos lo suficiente como para que… trabajamos para comer día a día. Si no trabajamos, no comemos", expresa con nerviosismo.

La extorsionadora advirtió que los pagos ya no serían destinados a la Municipalidad, sino a su grupo. "Desde ahora me van a pagar a mí, porque esto no es un cártel de narcos, es el cártel de la justicia", sentenció. Ante esta afirmación, la vendedora ambulante decidió no continuar con la conversación. Al notar que estaba siendo grabada, la mujer exigió que se eliminara el video, momento en el que la grabación se interrumpe.

Usuarios en redes valoraron la intervención policial

El video, publicado en TikTok por la cuenta carlosancon, recibió numerosos comentarios sobre el incidente. Varios usuarios mencionaron que, cuando son capturados por la PNP, los extorsionadores "lloran".

Video tiene más de 800.000 reproducciones. Foto: Composición LR/ TikTok

Extorsión en aumento: Lima registró 1.653 denuncias en enero-febrero, según SIDPOL

Según el Sistema de Registro y Control de Denuncias (SIDPOL), en Lima Metropolitana se reportaron 1.653 denuncias por este delito solo en enero y febrero de este año, lo que representa un aumento de 262 casos en comparación con el mismo periodo de 2024.