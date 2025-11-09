HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

La nueva norma del presidente José Jerí incluye la creación de fiscalías especializadas y del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato, coordinado por el Ministerio del Interior.

Ex director de la PNP criticó la medida del presidente José Jerí de implementar el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato.
Ex director de la PNP criticó la medida del presidente José Jerí de implementar el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato. | Foto: Composición LR/ Andina/ La República

El 3 de noviembre, el Gobierno de José Jerí promulgó una ley destinada a combatir la extorsión ante el incremento de los índices de criminalidad, especialmente contra las empresas de transporte público, incluidos choferes, cobradores y empresarios del sector. Entre las principales disposiciones de la norma se encuentran la creación de fiscalías especializadas en la lucha contra la extorsión y el sicariato, así como la conformación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), una división de la Policía Nacional del Perú (PNP) enfocada en combatir estos dos delitos.

Esta unidad estaría conformada por miembros especializados de la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El grupo sería coordinado por el Ministerio del Interior como una Fuerza de Tarea Especial y tendría funciones de investigación conjunta, rastreo de flujos ilícitos, cooperación internacional y acción inmediata contra organizaciones criminales. Sin embargo, esta nueva división policial ha sido objeto de críticas por parte de exaltos mandos de la PNP, quienes cuestionan su estructura y la posible duplicidad de funciones con otras dependencias existentes.

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Menor de 16 años lleva 10 días desaparecida tras subirse a mototaxi saliendo del colegio en Pachacámac: extorsionan a la madre con S/20.000 para devolverla

¿Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y Sicariato interferirá en labores de unidades especializas de la policía?

El exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Rocha, declaró a La República que la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato interferirá en las labores de las unidades especializadas ya existentes dentro de la institución. “Interferirá con dos divisiones de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri): primero, la División de Homicidios, donde se investiga el sicariato; y segundo, la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones”, precisó. Para Rocha, esta nueva implementación no tendrá resultados positivos, ya que considera que no fue adecuadamente planificada y califica la medida como “totalmente populista”.

Rocha también señaló que la medida no le parece viable, ya que restará efectivos policiales a las divisiones especializadas de la PNP ya mencionadas: la de Homicidios y la de Secuestros y Extorsiones. En su opinión, el trabajo debería realizarse de manera coordinada con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) para identificar y capturar a las bandas criminales. Además, advirtió que la lucha contra la extorsión y el sicariato en el país enfrenta serias limitaciones debido a la falta de "tecnología de punta" y a la ausencia de una adecuada planificación en materia de seguridad ciudadana.

PUEDES VER: Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Exalto mando de la policía cuestiona tecnología de la PNP

Rocha señaló que los sistemas actuales utilizados por la Policía, como el de georreferenciación para ubicar llamadas extorsivas, no permiten determinar con precisión el lugar desde donde operan los delincuentes. “Con autorización judicial y de las compañías de telefonía se puede detectar una zona de entre 30 y 50 metros a la redonda, pero no el punto exacto. Eso dificulta el trabajo operativo”, explicó.

El exjefe policial también cuestionó el funcionamiento del sistema “Constellation”, empleado por la institución, al asegurar que “no es un aplicativo de tecnología de punta” y que resulta insuficiente frente al avance de las redes criminales. Además, alertó sobre la facilidad con la que se comercializan chips telefónicos sin control alguno, herramienta que los extorsionadores usan para operar impunemente.

Rocha, quien también fue secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), señaló que el país carece actualmente de un plan nacional de seguridad ciudadana, pese a que la ley 27933 establece su obligatoriedad. Afirmó que no se ha elaborado ni aprobado sus planes anuales correspondientes a 2023 y 2024, a pesar de que la ley establece que estos deben formularse y aprobarse cada año.

PUEDES VER: Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

Además, indicó que ningún presidente de los comités regionales, provinciales o distritales cuenta con planes de acción, lo que refleja una falta de organización y dirección en la lucha contra la delincuencia.

Según el exfuncionario, esta ausencia de planificación y coordinación ha sido una de las principales causas del aumento de la criminalidad en el país. Afirmó que no existen reuniones permanentes ni agendas de trabajo dentro del Conasec, lo que evidencia un desinterés por parte del Ejecutivo. Advirtió que, si no se cumplen las disposiciones legales ni se diseñan estrategias efectivas, la inseguridad seguirá agravándose en todo el territorio nacional.

Caso Trvko: habla testigo clave y nuevo video confirman al menos cinco disparos de Magallanes

Caso Trvko: habla testigo clave y nuevo video confirman al menos cinco disparos de Magallanes

Dentistas peruanos se suman a lista de víctimas por extorsión: al menos 18 denuncias entre 2024 y 2025

Dentistas peruanos se suman a lista de víctimas por extorsión: al menos 18 denuncias entre 2024 y 2025

Caen "Los Cangris del Callao", banda que extorsionaba a transportistas: cabecilla integró grupo criminal desarticulado

Caen “Los Cangris del Callao”, banda que extorsionaba a transportistas: cabecilla integró grupo criminal desarticulado

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Fiscales provisionales y jueces supernumerarios protestan fuera de la Fiscalía: exigen igualdad salarial y convocan a vigilia nacional

Fiscales provisionales y jueces supernumerarios protestan fuera de la Fiscalía: exigen igualdad salarial y convocan a vigilia nacional

Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de venta de chips previamente activados en la vía pública

Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de venta de chips previamente activados en la vía pública

Cae banda 'Los feroces de Lima' tras extorsionar a mototaxista con S/4.000 en Comas: uno de los delincuentes felicitó a policía por su captura

Cae banda ‘Los feroces de Lima’ tras extorsionar a mototaxista con S/4.000 en Comas: uno de los delincuentes felicitó a policía por su captura

