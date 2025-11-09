HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Extorsionan con explosivos en el Callao: negocios denuncian cobro de cupos y reciben cartas con amenazas en la av. Colonial

Comerciantes y vecinos de Bellavista viven en temor tras extorsiones y atentados, lo que incluyó un artefacto explosivo hallado cerca de un colegio. Las amenazas de muerte obligaron a varios negocios a cerrar temporalmente por seguridad.

Comerciantes y vecinos de la avenida Colonial en Bellavista denuncian un aumento de extorsiones y atentados que amenazan su seguridad, incluyendo cartas amenazantes y un explosivo abandonado.
Comerciantes y vecinos de la avenida Colonial en Bellavista denuncian un aumento de extorsiones y atentados que amenazan su seguridad, incluyendo cartas amenazantes y un explosivo abandonado. | composición LR | Daniela Orellana

Comerciantes y vecinos de la avenida Colonial, en el distrito chalaco de Bellavista, temen por su seguridad tras una serie de extorsiones y atentados que incluyen cartas amenazantes, un artefacto explosivo abandonado junto a una ciclovía y un ataque incendiario contra la puerta de una importadora. Incluso, el pasado 6 de noviembre, un nuevo gimnasio tuvo que cerrar luego de recibir una carta extorsiva y hallar el dispositivo a escasos metros del local. Al lado del recinto opera un colegio privado, el cual tuvo que solicitar al alcalde del distrito medidas de protección tras el hecho, según un comunicado enviado a los padres de familia este 9 de noviembre.

Testigos y afectados relataron que los delincuentes enviaron sobres manila con mensajes exigiendo comunicación en un plazo de un día. El texto, según los comerciantes, advertía: “si pasan las 24 horas y no hay respuesta comenzaremos a matarlos”. Otro establecimiento (un taller multimarca frente al gimnasio) también recibió exigencias de ''cupo''. Semanas atrás, en la misma zona, una importadora amaneció con su puerta quemada tras ser rociada con gasolina y prendida fuego. Los vecinos colaboraron para impedir que las llamas se propaguen. Testigos describen que los agresores, además de cartas, dejaron huellas en los puntos donde actuaron y usaron artefactos para sembrar temor.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Menor de 16 años lleva 10 días desaparecida tras subirse a mototaxi saliendo del colegio en Pachacámac: extorsionan a la madre con S/20.000 para devolverla

lr.pe

Vecinos y comerciantes denuncian sentirse inseguros

La situación se agrava porque la zona está repleta de negocios, lo cual podría indicar que hay más casos que no son denunciados por temor. ''Por todos lados. Creo que mayoría de la Colonial paga cupos'', narró una señora de la zona a La República sobre la prevalencia de las extorsiones. Los moradores aseguran que las acciones delictivas generan miedo. “Ya no se puede ni salir sin estar pensando que pasará”, declaró otra vecina, que tuvo que retirar un cartel de servicios profesionales particulares por miedo a que algo le suceda.

Así quedó la puerta de la importadora en la av. Colonial luego de ser prendida fuego.

Así quedó la puerta de la importadora en la av. Colonial luego de ser prendida fuego.

El día que dejaron el explosivo en la vía pública (6 de noviembre), efectivos policiales llegaron a la escena para desactivar el artefacto. Cerraron una de las pistas y desviaron a los vehículos para que no estuviesen cerca. Al cabo de media hora, declararon que la situación estaba bajo control. No obstante, un señor cuestionó el hecho de que, tras los sucesos, no hubo mayores acciones. ''Vinieron los policías, sí, estuvieron pasando en moto, pero nada más'', indicó.

Además, una madre de familia del colegio aledaño al gimnasio atentado informó que tiene a un niño pequeño al cual deja a diario y ahora teme por el bienestar de su pequeño. ''Mandaron comunicado, pero ya no depende de ellos (el colegio), el alcalde tiene que actuar''. Las denuncias ya fueron presentadas ante la Policía y las autoridades locales, y los comerciantes piden mayor presencia policial, fiscalización y medidas concretas de seguridad.

Los efectivos policiales lograron controlar la situación, pero los vecinos temen por su seguridad.

Los efectivos policiales lograron controlar la situación, pero los vecinos temen por su seguridad.

PUEDES VER: Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

lr.pe

Crimen en Bellavista

Hasta el 26 de octubre de 2025, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró 165 homicidios en el Callao, superando los 146 casos de todo el 2024 y marcando un nuevo récord histórico en la provincia constitucional. De acuerdo con el analista de datos Juan Carbajal, el distrito de Bellavista concentra la mayor cantidad de víctimas, seguido del Callao Cercado y Ventanilla.

En los últimos años, la curva de violencia ha mantenido un crecimiento sostenido. En detalle, Bellavista pasó de 61 homicidios en 2024 a 69 en lo que va del 2025.

La zona suele estar vacía, a pesar de que ya abrieron las vías y los cercos metálicos que eran parte de las obras de la Línea 2 del metro.

La zona suele estar vacía, a pesar de que ya abrieron las vías y los cercos metálicos que eran parte de las obras de la Línea 2 del metro.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

LEER MÁS
Cae banda ‘Los feroces de Lima’ tras extorsionar a mototaxista con S/4.000 en Comas: uno de los delincuentes felicitó a policía por su captura

Cae banda ‘Los feroces de Lima’ tras extorsionar a mototaxista con S/4.000 en Comas: uno de los delincuentes felicitó a policía por su captura

LEER MÁS
Menor de 16 años lleva 10 días desaparecida tras subirse a mototaxi saliendo del colegio en Pachacámac: extorsionan a la madre con S/20.000 para devolverla

Menor de 16 años lleva 10 días desaparecida tras subirse a mototaxi saliendo del colegio en Pachacámac: extorsionan a la madre con S/20.000 para devolverla

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

LEER MÁS
Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Asesinan a peruano en Chile: sujetos le dispararon por la espalda mientras paseaba con su pareja

Asesinan a peruano en Chile: sujetos le dispararon por la espalda mientras paseaba con su pareja

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS
Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

Detienen a adulto mayor de 65 años por microcomercializar drogas en su domicilio en Surco: PNP incautó 1,105 envoltorios de PBC

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025