Comerciantes y vecinos de la avenida Colonial, en el distrito chalaco de Bellavista, temen por su seguridad tras una serie de extorsiones y atentados que incluyen cartas amenazantes, un artefacto explosivo abandonado junto a una ciclovía y un ataque incendiario contra la puerta de una importadora. Incluso, el pasado 6 de noviembre, un nuevo gimnasio tuvo que cerrar luego de recibir una carta extorsiva y hallar el dispositivo a escasos metros del local. Al lado del recinto opera un colegio privado, el cual tuvo que solicitar al alcalde del distrito medidas de protección tras el hecho, según un comunicado enviado a los padres de familia este 9 de noviembre.

Testigos y afectados relataron que los delincuentes enviaron sobres manila con mensajes exigiendo comunicación en un plazo de un día. El texto, según los comerciantes, advertía: “si pasan las 24 horas y no hay respuesta comenzaremos a matarlos”. Otro establecimiento (un taller multimarca frente al gimnasio) también recibió exigencias de ''cupo''. Semanas atrás, en la misma zona, una importadora amaneció con su puerta quemada tras ser rociada con gasolina y prendida fuego. Los vecinos colaboraron para impedir que las llamas se propaguen. Testigos describen que los agresores, además de cartas, dejaron huellas en los puntos donde actuaron y usaron artefactos para sembrar temor.

Vecinos y comerciantes denuncian sentirse inseguros

La situación se agrava porque la zona está repleta de negocios, lo cual podría indicar que hay más casos que no son denunciados por temor. ''Por todos lados. Creo que mayoría de la Colonial paga cupos'', narró una señora de la zona a La República sobre la prevalencia de las extorsiones. Los moradores aseguran que las acciones delictivas generan miedo. “Ya no se puede ni salir sin estar pensando que pasará”, declaró otra vecina, que tuvo que retirar un cartel de servicios profesionales particulares por miedo a que algo le suceda.

Así quedó la puerta de la importadora en la av. Colonial luego de ser prendida fuego.

El día que dejaron el explosivo en la vía pública (6 de noviembre), efectivos policiales llegaron a la escena para desactivar el artefacto. Cerraron una de las pistas y desviaron a los vehículos para que no estuviesen cerca. Al cabo de media hora, declararon que la situación estaba bajo control. No obstante, un señor cuestionó el hecho de que, tras los sucesos, no hubo mayores acciones. ''Vinieron los policías, sí, estuvieron pasando en moto, pero nada más'', indicó.

Además, una madre de familia del colegio aledaño al gimnasio atentado informó que tiene a un niño pequeño al cual deja a diario y ahora teme por el bienestar de su pequeño. ''Mandaron comunicado, pero ya no depende de ellos (el colegio), el alcalde tiene que actuar''. Las denuncias ya fueron presentadas ante la Policía y las autoridades locales, y los comerciantes piden mayor presencia policial, fiscalización y medidas concretas de seguridad.

Los efectivos policiales lograron controlar la situación, pero los vecinos temen por su seguridad.

Crimen en Bellavista

Hasta el 26 de octubre de 2025, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró 165 homicidios en el Callao, superando los 146 casos de todo el 2024 y marcando un nuevo récord histórico en la provincia constitucional. De acuerdo con el analista de datos Juan Carbajal, el distrito de Bellavista concentra la mayor cantidad de víctimas, seguido del Callao Cercado y Ventanilla.

En los últimos años, la curva de violencia ha mantenido un crecimiento sostenido. En detalle, Bellavista pasó de 61 homicidios en 2024 a 69 en lo que va del 2025.

La zona suele estar vacía, a pesar de que ya abrieron las vías y los cercos metálicos que eran parte de las obras de la Línea 2 del metro.

Canal de ayuda

