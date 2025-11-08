Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

La División de Investigación de Extorsiones ya está identificando y persiguiendo activamente los números de celulares que se utilizan para cometer extorsiones. Anoche, agentes de esta unidad lograron la detención preliminar de César Omar Borja Vásquez, alias ‘Galleta’ o ‘Negro Se’, presunto integrante de una organización criminal, implicada en extorsión, secuestro y sicariato.

Fue interceptado en inmediaciones de la urbanización Leoncio Prado, en el Rímac a mérito de una pericia de antropología forense que permitió identificarlo.

El coronel Víctor Revoredo explicó que este sujeto cumpliría el rol de extorsionador en los delitos perpetrados por la banda criminal Los Malditos de la Construcción contra personas naturales y jurídicas de diversos rubros económicos.

Los investigadores determinaron que los números 973298094 y 960997170 eran usados para realizar las extorsiones conforme las pericias de antropología forense.

Según se informó, ante el flagelo de extorsión que tiene azotado a comerciantes, empresarios, transportistas e incluso amas de casas y profesionales en Lima Metropolitana y el Callao, la División de Investigación de Extorsiones llevan a cabo operativos diarios para capturar a extorsionistas.

Los investigadores tienen una larga lista de números de celulares utilizados desde los penales y por personas en libertad para realizar llamadas.

“Vamos a llegar a los lugares donde los extorsionistas realizan llamadas, preparan sus ataques y organizan los planes para pedir dinero a cambio de la tranquilidad de sus víctimas”, aseguró el coronel Revoredo a La República.

Y es que entre las denuncias realizadas contra los números de esos celulares incriminados se encuentran amenazas de homicidio, desplazamiento, seguimientos, violencia e intimidaciones.

En los testimonios, las víctimas afirmaron que las extorsiones son pedidas debido a la “protección” que “ofrecen”.

“Nos contactan a través de llamadas y dicen que tenemos que pagar 40 mil dólares al día para que nos dejen vivir en paz. Hay un hombre llamado quien se encarga de cobrarnos”, afirmó una de las denunciantes.

La situación se vendría presentando desde hace varios meses, y según denuncian, algunos que se han negado a dar el pago han sido víctimas de torturas y asesinatos.

Los miembros de la banda criminal también amenazan con llevar sus víctimas al “cuarto negro”, donde serían torturadas.

Voceros de la Dirección de Investigación Criminal afirman que se ha vuelto cada vez más común que las personas reciban llamadas telefónicas de números que no tienen registrados entre sus contactos y que el riesgo de contestar llamadas no reconocidas es que se puede tratar de una extorsión.

Aunque algunos dispositivos móviles ya cuentan con identificador de llamadas y así saber de números de posible spam, no siempre se puede evitar que entren llamadas de números extraños, en consecuencia siempre se está expuesto a ser víctima de una extorsión.

Ante esta situación, la Policía evalúa compartir con la ciudadanía una lista de números que ya fueron identificados y vinculados a posibles extorsionadores.

Previamente a la detención de ‘Galleta’, los agentes de la División de Investigación de Extorsiones también atraparon a Alejandro Tinel Lara, Gonzalo Zea Torres, Edinson Espinoza Cortez y Jesús Espinoza Cortez, presuntos miembros de la banda Los Feroces de Lima, implicados en la extorsión a José Gilberto Jara Abanto.

Este transportista había sido víctima del robo de su mototaxi y empezó a recibir llamadas extorsivas desde el número 935463112 y le solicitaban 4 mil soles para devolverle su vehículo.