SJM: Policía detiene a presunto miembro de banda que utilizaba dron para vigilar a posibles víctimas

A través de un operativo, la Policía Nacional detuvo en su vivienda a un ciudadano extranjero presuntamente miembro de una banda criminal que, según las autoridades, utilizaría un dron para rastrear a posibles víctimas de extorsión en zonas de Lima Sur. Jesús David Gonzáles de 37 años fue capturado mientras dormía en su vivienda ubicada en el AA. HH. Villa Solidaridad, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Miembros de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Sur y la División de Inteligencia de la Dirincri, hallaron dentro del inmueble dos pistolas y un revólver escondidos debajo del colchón, drogas, municiones, siete celulares, y un dron que de acuerdo a la PNP le pertenecería a la banda de extorsionadores. Junto a Gonzáles, también fue detenida su expareja, quien señaló a los agentes que había llegado al domicilio por su mascota.

Cae sujeto acusado de utilizar dron para vigilar a víctimas

Según el coronel Holger Obando, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Sur, el dron incautado servía para poder perfilar y conocer los movimientos y traslados de los posibles objetivos de extorsión. En este caso, comerciantes de distritos de Lima Sur, Villa el Salvador a quienes amenazarían bajo la modalidad de cobro de cupos.

Cuando las autoridades le preguntaron al detenido sobre a quién le pertenecían las armas encontradas en su vivienda, señaló que "los de la banda" se las entregaron para guardarlas, sin embargo, evitó mencionar nombres y brindar detalles de las supuestas personas que le mandaron a realizar dicha tarea.

Detenido será investigado por diversos crímenes

Gonzáles fue puesto en manos de la Policía Nacional y trasladado a una comisaría cercana, mientras que continuarán con las diligencias correspondientes. Será investigado por una serie de presuntos delitos, entre ellos, contra la seguridad pública, la salud pública, y el patrimonio en la modalidad de extorsión.