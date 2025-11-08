HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Sociedad

Capturan a dos implicados en asesinato de policía en Carabayllo: uno de ellos cumplió condena en dos penales

La Policía capturó a dos miembros de Los Malditos de Puente Piedra, quienes estarían involucrados en el asesinato del alférez PNP Jhordy Escobedo, ocurrido el 23 de octubre en Carabayllo.

Capturan a dos implicados en asesinato de policía en Carabayllo
Capturan a dos implicados en asesinato de policía en Carabayllo | Foto: PNP

En medio de un operativo, la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri capturó a dos integrantes de la banda criminal Los Malditos de Puente Piedra, quienes estarían involucrados en el asesinato del alférez PNP Jhordy Escobedo (24), reportado el último 23 de octubre cuando se encontraba en su vehículo junto a su pareja, en el distrito de Carabayllo.

Tras inspeccionar la cuarta zona de Collique, la Policía detuvo a Kevyn Said G. B. (33), conductor del vehículo Nissan Versa rojo que se usó en el crimen. Durante la intervención, se encontró al sospechoso con marihuana, pasta básica de cocaína (PBC) y municiones. El mismo día, en la cuadra 49 de la avenida Túpac Amaru, en Comas, efectivos atraparon a Máximo Enrique L. Y. (31), quien tiene antecedentes por robo agravado y tenencia ilegal de armas, además estuvo recluido en el pasado en los penales de San Pedro y Aucallama.

Policías aún desconocen motivos del asesinato

Frente a las cámaras de Latina, el General Vidarte, jefe de la Región Lima, indicó que las causas de la muerte de Escobedo aún son materia de investigación de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP. Sin embargo, aclaró que no se trató de un robo ni de hechos extorsivos. “No se tiene conocimiento de que el alférez haya estado siendo víctimas de amenazas o extorsiones. Recién estaba en su segundo año”, señaló.

Como se recuerda, el último 23 de octubre, en pleno estado de emergencia, el oficial recibió un disparo en la cabeza y en el cuello, cuando se encontraba en su vehículo junto a su pareja, cerca de la casa de la mujer, quien resultó ilesa. Tras el hecho, la única testigo del hecho avisó a la PNP que acudió rápidamente para trasladar al agente hacia el hospital de Carabayllo, donde se confirmó su deceso.  

Pareja espera hijo del alférez asesinado

La pareja de Escobedo reveló días después del atentado que estaría esperando un hijo del oficial y que ambos se habrían enterado de que iban a ser padres tres días antes del ataque. Además, indicó que los dos mantenían una relación desde hace ocho meses, tras conocerse a finales de 2024.

“Lo conocí el 10 de noviembre y ya formalmente estuvimos desde el 15 de febrero. Era un chico muy bueno (…). Me duele que no esté aquí. La vida me lo quitó de un momento a otro, tres días antes de que pase eso nos habíamos enterado de que estaba gestando. Ese día de lo sucedido íbamos a conversar con mi mamá para decirle que más o menos tengo un mes de embarazo”, aseguró.

