Atentan con explosivos contra alcalde de Carabayllo durante evento infantil: dos serenos heridos

Durante una actividad educativa encabezada por el alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza Cueva, sujetos desconocidos lanzaron artefactos explosivos en presencia de menores de edad, dejando como saldo a dos agentes de serenazgo heridos. El incidente ocurrió en la avenida Merino Reina, cerca de la biblioteca municipal.

La Municipalidad de Carabayllo confirmó que ambos agentes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de inmediato al Hospital de Collique. El ataque se produjo mientras el burgomaestre coordinaba acciones educativas junto a su equipo técnico del Nido Municipal.

Serenos de Carabayllo heridos tras atentado

Los afectados por la explosión fueron identificados como Jesús Puppo Mamani y Víctor García Hurtado, quienes recibieron atención médica inmediata. Ambos permanecen internados en el nosocomio y su estado de salud se mantiene en reserva.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. En coordinación con el personal de serenazgo, comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la zona.

Hasta el momento, se desconoce el motivo del atentado. Sin embargo, no se descarta que los delincuentes haya sido atentar con la vida del alcalde.

