Sociedad

Puente Piedra: incendio de gran magnitud arrasa con fábricas en zona industrial

Bomberos trabajan arduamente en el lugar para contener las llamas y evitar que el incendio se propague a otras zonas cercanas.

Reportan voraz incendio en fábrica de Puente Piedra. Foto: Composición LR
Reportan voraz incendio en fábrica de Puente Piedra. Foto: Composición LR

Un voraz incendió se reportó durante la madrugada de este lunes 3 de noviembre en el barrio La Ensenada, en Puente Piedra. El fuego, que se habría originado en una zona colindante, se extendió rápidamente hacia fábricas y un almacén con materiales altamente inflamables. Al menos trece unidades del Cuerpo General de Bomberos permanecen en el lugar intentando sofocar las llamas y evitar que se propaguen hacia otras áreas cercanas.

Nota en desarrollo...

