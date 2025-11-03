Puente Piedra: incendio de gran magnitud arrasa con fábricas en zona industrial

Un voraz incendió se reportó durante la madrugada de este lunes 3 de noviembre en el barrio La Ensenada, en Puente Piedra. El fuego, que se habría originado en una zona colindante, se extendió rápidamente hacia fábricas y un almacén con materiales altamente inflamables. Al menos trece unidades del Cuerpo General de Bomberos permanecen en el lugar intentando sofocar las llamas y evitar que se propaguen hacia otras áreas cercanas.

Nota en desarrollo...