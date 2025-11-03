Puente Piedra: incendio de gran magnitud arrasa con fábricas en zona industrial
Bomberos trabajan arduamente en el lugar para contener las llamas y evitar que el incendio se propague a otras zonas cercanas.
- Se registra fuerte incendio en Escuela de Suboficiales PNP de Puente Piedra: 6 unidades de bomberos atienden el siniestro
- Delincuente balea a sereno durante persecución luego de robar camioneta a padre de familia en Puente Piedra
Un voraz incendió se reportó durante la madrugada de este lunes 3 de noviembre en el barrio La Ensenada, en Puente Piedra. El fuego, que se habría originado en una zona colindante, se extendió rápidamente hacia fábricas y un almacén con materiales altamente inflamables. Al menos trece unidades del Cuerpo General de Bomberos permanecen en el lugar intentando sofocar las llamas y evitar que se propaguen hacia otras áreas cercanas.
Nota en desarrollo...