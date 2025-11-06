La Policía incautó celulares, armas de fuego y explosivos que serían utilizados para extorsiones. Foto: Willax | Composición LR/Willax

La Policía incautó celulares, armas de fuego y explosivos que serían utilizados para extorsiones. Foto: Willax | Composición LR/Willax

En horas de la madrugada, un operativo ejecutado en el distrito de Ate permitió la captura de Franklin Arango, alias ‘Loco Frank’, presunto integrante de la organización criminal ‘Los Faites del Este’, dedicada a la extorsión de colectiveros, comerciantes y dueños de negocios en el sector este de la capital. La Policía Nacional del Perú (PNP) lo señala como el principal encargado de recolectar el dinero proveniente de estas actividades ilícitas.

Durante la intervención, efectivos de la División de Investigación de Robos de la Dirincri incautaron un arma de fuego, cartuchos de dinamita, herramientas empleadas para forzar cerraduras y motos lineales que habrían sido utilizadas para cobrar cupos.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿Cómo operaban ‘Los Faites del Este’?

Según el coronel Juan Carlos Montúfar, la estructura criminal tenía como objetivo a colectivos informales que cubren la ruta Huaycán–Huancayo, además de extorsionar semanalmente a diversos negocios ubicados en la zona este de Ate, especialmente en Huaycán.

Entre los afectados figuran grifos, ferreterías, talleres de melamina, lavanderías, transportistas y otros comercios, que operaban bajo amenazas constantes. Las exigencias a los agraviados superaban los S/100.000 por semana, como parte de un sistema delictivo activo desde aproximadamente 2017. La hipótesis policial sostiene que ‘Los Faites del Este’ seguía las órdenes de otro cabecilla recientemente capturado.

Presunto vínculo con el ‘Chato Deivis’

‘Loco Frank’ estaría vinculado como brazo financiero y logístico de Davis Gabriel Cordero Cárdenas, conocido como ‘Chato Deivis’, líder de la organización criminal ‘Los Mexicanos’, también implicada en casos de extorsión y sicariato en el corredor este de Lima, según presume la PNP.

‘Chato Deivis’ fue ubicado y detenido en febrero de 2024 durante un operativo en Huaycán, tras permanecer prófugo durante dos años. Actualmente, cumple prisión preventiva hasta agosto de 2026. De acuerdo con las autoridades, pese a su reclusión, continúa ejerciendo influencia sobre redes criminales en libertad, entre ellas, ‘Los Faites del Este’.