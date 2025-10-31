La Municipalidad de Ate inició con la demolición de casas en el Cerro Candela para la ampliación de la avenida Nicolás Ayllón. | Foto: Composición LR/ ATV

La Municipalidad de Ate inició la demolición de viviendas en el Cerro Candela durante la madrugada del 31 de octubre, alrededor de las 3:30 a. m., con el objetivo de ampliar la avenida Nicolás Ayllón. El municipio sostiene que se trata de construcciones que habrían invadido el cerro y que actualmente obstruyen el avance de la obra. El pasado 30 de septiembre, durante la Segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025, el alcalde de Ate, Franco Vidal, anunció que se realizaría el corte del Cerro Candela, además de la ejecución de más de 86 proyectos programados para este año.

Según información de Exitosa, serían más de 40 las viviendas que serían demolidas como parte del proyecto que busca ampliar la avenida Nicolás Ayllón hasta en cuatro carriles. Ante esta situación, los residentes de la zona afirmaron que no fueron notificados formalmente sobre la obra y solicitaron ser reubicados.

Vecinos reportan que no les notificaron sobre demolición de casas en Cerro Candela

Una vecina declaró a Exitosa que no fue notificada sobre la demolición de las casas en el Cerro Candela. “No me opongo a la orden que se está generando, pero creo que deberían avisarnos”, expresó. La mujer indicó que una de las viviendas demolidas pertenecía a su padre fallecido y que allí viven su hermana y su sobrino. Añadió que siempre cumple con el pago de sus impuestos y que se enteró de la ejecución de la obra a través de las redes sociales.

La residente también mostró su preocupación al no saber si será reubicada y señaló que, a pesar de acudir a la Municipalidad, la información que le brindan no le resulta de mucha ayuda. “No saben, dicen que debemos sacar cita con un mes de anticipación. Le escribí al alcalde por sus redes sociales porque no sé cómo ubicarlo”, expresó desesperada. Contó además que en esa casa había vivido toda su niñez y lamentó profundamente el incidente. “Solo quiero que nos informen”, añadió.

Sin embargo, otro vecino de Ate afirmó que el alcalde anunció la demolición de viviendas a través de la plataforma de streaming Kick. Añadió que anteriores exburgomaestres del distrito también habían reportado este proyecto años atrás, pero criticó que nunca se llegara a ejecutar. En ese sentido, destacó que Franco Vidal es el único que ha cumplido con llevarlo a cabo. Sus declaraciones generaron la intervención de otro residente, quien le respondió que esa no era una forma adecuada de informar a la ciudadanía.

¿Se pronunció la Municipalidad de Ate sobre incidente con los vecinos por demolición de casas en Cerro Candela?

La República intentó comunicarse con la Municipalidad de Ate para obtener su versión sobre los inconvenientes que vienen afrontando los vecinos del Cerro Candela tras la demolición de sus viviendas; sin embargo, hasta el momento no se ha recibido ningún comunicado oficial.

