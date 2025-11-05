Este mes, Osiptel bloqueará 300.000 celulares no registrados para evitar su comercio ilegal en el Perú

Más de 1.5 millones de celulares ya fueron bloqueados por Osiptel en lo que va del año. | Foto: Andina

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció que durante este mes se procederá al bloqueo de 300.000 celulares que no se encuentren registrados en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) o que presenten historial negativo, como parte de las acciones ejecutadas en el marco del estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana y el Callao.

Bloqueo progresivo de más de 1.8 millones de celulares inició en abril

Según Osiptel, los celulares que serán suspendidos incluyen aquellos con IMEI inválido, duplicado o clonado, así como los que no fueron declarados por los usuarios o las empresas operadoras. Además, indicó que las líneas vinculadas a ellos quedarán automáticamente inhabilitadas, con el objetivo de frenar el uso de dispositivos asociados a actividades delictivas o al comercio ilegal de celulares.

El pasado mes de octubre, Osiptel dispuso el bloqueo de otros 300.000 equipos, alcanzando un total de más de 1.8 millones de bloqueos en lo que va del año. Desde la creación del Renteseg en el 2017, esta herramienta ha permitido reducir en casi 40% el número de robos diarios de teléfonos móviles en el país, según indica Jesús Guillén, presidente ejecutivo del Osiptel, en la página web de la entidad.

De acuerdo con las cifras que proporciona, los reportes de robo de celulares se redujeron de 6.456 casos diarios en 2017 a 4.036 en septiembre de 2025.

Osiptel: conoce cómo verificar si el IMEI de tu celular se registra como robado, perdido o desbloqueado

El IMEI es un código único de 15 dígitos que identifica un celular a nivel mundial. Este puede consultarse al marcar *#06# desde el equipo, y al aparecer, debería coincidir con el IMEI físico, que puede apreciarse en diversas partes: detrás del teléfono, debajo de la batería o en la caja del equipo.

Para consultar cómo se encuentra registrado tu teléfono, deberás ingresar tu código IMEI en el siguiente enlace: https://checatuimei.renteseg.osiptel.gob.pe/consultaIMEI.xhtml