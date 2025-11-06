Hallan cuerpo sin vida de madre de familia en hospedaje de Carabayllo | Captura de X | @RogerAderly

Hallan cuerpo sin vida de madre de familia en hospedaje de Carabayllo | Captura de X | @RogerAderly

La noche de el pasado 5 de noviembre, una mujer fue hallada sin vida dentro de una habitación de un hospedaje ubicado en el sector de El Progreso, en el distrito de Carabayllo. Según las primeras diligencias policiales, el cuerpo presentaba impactos de bala y junto a ella se encontró a un hombre, también fallecido, quien,, según su familia, sería su expareja. La Policía investiga el caso como un presunto feminicidio seguido de suicidio.

De acuerdo con el testimonio del cuartelero del hospedaje, este acudió al cuarto tras escuchar una fuerte discusión y, poco después, varios disparos. Al ingresar, encontró ambos cuerpos, por lo que dio aviso inmediato a los agentes de la comisaría de El Progreso, quienes llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Familia exige justicia para Flor de María Cerna Ramos

La afectada fue identificada como Flor de María Cerna Ramos, de 26 años, quien deja en la orfandad a un niño de 11 años. Según sus familiares, el presunto agresor fue Walter Linares, de aproximadamente 50 años, quien habría acosado a la joven tras el fin de su relación sentimental. La hipótesis que maneja la familia de la víctima es que el sujeto le disparó a Flor de María antes de quitarse la vida y exige a las autoridades que se esclarezcan los hechos y se haga justicia por su muerte.

Las autoridades policiales llegaron al lugar del incidente para recabar evidencias, tomar declaraciones y realizar las pericias necesarias para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

