Dejan ataúd en descampado cerca al puente Huachipa, en Ate: policía investiga presunta profanación

El ataúd fue encontrado por trabajadores de una obra de instalación de gas, según precisó Latina. Foto: Composición LR/Latina

Vecinos reportaron la presencia de un ataúd en un descampado, en las cercanías del puente Huachipa, ubicado en el distrito de Ate. Tras dar aviso a las autoridades, se constató que la tumba habría sido retirada de un nicho, lo cual se mantiene en investigación. Residentes del lugar se mostraron preocupados ante la posibilidad de que el hallazgo estuviera relacionado con la actual ola de violencia en la capital.

En la zona se encuentran personas en condición precaria, lo que ha dificultado el ingreso de las autoridades. Además, muy cerca del lugar donde está el ataúd se ejecutan obras de instalación de gas, según informó Latina.

Policía investiga presunta profanación tras encontrar ataúd en descampado de Ate

De acuerdo con los vecinos de la zona, no sería la primera vez que personas desconocidas arrojan "cuerpos o ataúdes" en este descampado cerca al río Rímac. Según precisaron las autoridades, el caso no se trataría de un asesinato, sino de una profanación que mantiene en incertidumbre a los vecinos.

La Policía Nacional y el Serenazgo del distrito llevan a cabo las investigaciones del caso para dar con los responsables en este presunto caso de profanación y determinar las circunstancias de lo sucedido. Cabe resaltar que cerca del punto donde se encontró al ataúd hay tres cementerios: Santa Clara, Vitarte y Cajamarquilla.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

