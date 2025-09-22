HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Dónde y a qué hora ver HOY el 'Balón de Oro 2025'?
¿Dónde y a qué hora ver HOY el 'Balón de Oro 2025'?     ¿Dónde y a qué hora ver HOY el 'Balón de Oro 2025'?     ¿Dónde y a qué hora ver HOY el 'Balón de Oro 2025'?     
Sociedad

Dejan ataúd en descampado cerca al puente Huachipa, en Ate: policía investiga presunta profanación

La Policía Nacional investiga la posible profanación del ataúd, que podría haber sido retirado de un nicho cercano. Los residentes temen que no sea el primer incidente de este tipo.

El ataúd fue encontrado por trabajadores de una obra de instalación de gas, según precisó Latina. Foto: Composición LR/Latina
El ataúd fue encontrado por trabajadores de una obra de instalación de gas, según precisó Latina. Foto: Composición LR/Latina

Vecinos reportaron la presencia de un ataúd en un descampado, en las cercanías del puente Huachipa, ubicado en el distrito de Ate. Tras dar aviso a las autoridades, se constató que la tumba habría sido retirada de un nicho, lo cual se mantiene en investigación. Residentes del lugar se mostraron preocupados ante la posibilidad de que el hallazgo estuviera relacionado con la actual ola de violencia en la capital.

En la zona se encuentran personas en condición precaria, lo que ha dificultado el ingreso de las autoridades. Además, muy cerca del lugar donde está el ataúd se ejecutan obras de instalación de gas, según informó Latina.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Colapsa muro de contención en Ate y anciano resulta herido: menores se salvan de milagro

lr.pe

Policía investiga presunta profanación tras encontrar ataúd en descampado de Ate

De acuerdo con los vecinos de la zona, no sería la primera vez que personas desconocidas arrojan "cuerpos o ataúdes" en este descampado cerca al río Rímac. Según precisaron las autoridades, el caso no se trataría de un asesinato, sino de una profanación que mantiene en incertidumbre a los vecinos.

La Policía Nacional y el Serenazgo del distrito llevan a cabo las investigaciones del caso para dar con los responsables en este presunto caso de profanación y determinar las circunstancias de lo sucedido. Cabe resaltar que cerca del punto donde se encontró al ataúd hay tres cementerios: Santa Clara, Vitarte y Cajamarquilla.

PUEDES VER: Impactante choque entre auto y mototaxi deja tres heridos en Ate: cámaras registraron accidente

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Colapsa muro de contención en Ate y anciano resulta herido: menores se salvan de milagro

Colapsa muro de contención en Ate y anciano resulta herido: menores se salvan de milagro

LEER MÁS
Franco Vidal no acepta críticas y ofende a vecinos de Ate, pese a que concretar obras es su trabajo: "Tienen pista por mi gestión”

Franco Vidal no acepta críticas y ofende a vecinos de Ate, pese a que concretar obras es su trabajo: "Tienen pista por mi gestión”

LEER MÁS
Cobrador de 'El Chino' le pide foto a alcalde de Ate, Franco Vidal, pero luego lo baja del bus: "Papi, atrás hay otro carro"

Cobrador de 'El Chino' le pide foto a alcalde de Ate, Franco Vidal, pero luego lo baja del bus: "Papi, atrás hay otro carro"

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,3 remeció Nasca según IGP

Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,3 remeció Nasca según IGP

LEER MÁS
Reventó La Tinka del 21 de septiembre: afortunado ganador se lleva más de 45 millones de soles

Reventó La Tinka del 21 de septiembre: afortunado ganador se lleva más de 45 millones de soles

LEER MÁS
Vía Expresa Sur: Emape reconoce que Rafael López Aliaga inauguró una obra que aún no está terminada

Vía Expresa Sur: Emape reconoce que Rafael López Aliaga inauguró una obra que aún no está terminada

LEER MÁS
Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

LEER MÁS
Municipalidad de Barranco exige pagos por tomarse fotos ''profesionales'' en el Puente de los Suspiros: ¿existe una ordenanza?

Municipalidad de Barranco exige pagos por tomarse fotos ''profesionales'' en el Puente de los Suspiros: ¿existe una ordenanza?

LEER MÁS
El culpable de tu alta factura de energía podría ser este electrodoméstico, cuyo consumo es comparable al de 65 refrigeradoras en funcionamiento

El culpable de tu alta factura de energía podría ser este electrodoméstico, cuyo consumo es comparable al de 65 refrigeradoras en funcionamiento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

50 frases por el Día de la Primavera en Perú: comparte estos mensajes bonitos el 23 de septiembre vía WhatsApp y Instragram

Peruanos afiliados a la ONP reciben esta pensión de jubilación si aportaron, como mínimo, durante 10 años: monto se incrementó desde 2025

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Sociedad

Bono de S/ 300 para el sector público vía Minedu: requisitos y distribución del pago autorizado por el MEF para este 2025

Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

Nuevas vacantes en la Municipalidad de Magdalena hasta el 23 de septiembre para personas con secundaria y sueldos de más de S/ 2.000

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

¿Quién es Tomás Gálvez?: perfil y hoja de vida de nuevo fiscal de la Nación vinculado a Los Cuellos Blancos

Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota