Franco Vidal, alcalde de Ate Vitarte y streamer, transmitió en vivo el jueves 16 de octubre a través de la plataforma Kick. Durante la emisión, recorría en su automóvil las calles del distrito cuando se cruzó con una motocarga que llamó su atención por un cartel colocado en la parte posterior, el cual decía: "Peligro, maquinaria pesada".

"Maquinaria pesada, dice. Mira, peligro, maquinaria pesada. Una 'chocadita', una 'chocadita', una 'chocadita' le voy a dar. Enfoca, enfoca ese choque. En el siguiente rompemuelle le doy una 'chocadita'", se le escucha decir al alcalde de Ate Vitarte. En las imágenes se observa cómo conduce su vehículo con la intención de impactar al motocar. Tras varios intentos, Vidal logra colisionar con él y luego continúa su camino riéndose del hecho.

Usuarios critican el accionar de Franco Vidal

En las imagenes difundidas por Kick, tras el impacto, el alcalde de Ate se rió de lo sucedido. Sin embargo, diversos clips difundidos en Instagram, TikTok y Twitter generaron numerosos comentarios que criticaron su comportamiento. Entre las reacciones se leía: “Eso no es gracioso”, “Autoridad que abusa de su poder y actúa con arrogancia, sin medir las consecuencias” y “¿No se da cuenta de que es un acto peligroso?”.

¿Qué dice el Reglamento Nacional de Tránsito?

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito del Perú, conducir de forma temeraria o realizar maniobras peligrosas constituye una infracción grave tipificada como G29, la cual puede sancionarse con una multa del 8% de una IUT, equivalente a S/428 en 2025, y la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor.