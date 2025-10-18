HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      
Streamers

Franco Vidal choca intencionalmente a motocarga en movimiento durante transmisión en vivo y desata indignación en redes: "Eso no es gracioso"

El alcalde de Ate Vitarte transmitía en vivo por la plataforma Kick cuando, durante un recorrido en su vehículo por el distrito, chocó intencionalmente contra una motocarga y luego se rió del hecho.

Franco Vidal choca intencionalmente motocarga en vivo e indigna redes socialeseso: "No es gracioso"
Franco Vidal choca intencionalmente motocarga en vivo e indigna redes socialeseso: "No es gracioso" | Composición LR/KICK

Franco Vidal, alcalde de Ate Vitarte y streamer, transmitió en vivo el jueves 16 de octubre a través de la plataforma Kick. Durante la emisión, recorría en su automóvil las calles del distrito cuando se cruzó con una motocarga que llamó su atención por un cartel colocado en la parte posterior, el cual decía: "Peligro, maquinaria pesada".

"Maquinaria pesada, dice. Mira, peligro, maquinaria pesada. Una 'chocadita', una 'chocadita', una 'chocadita' le voy a dar. Enfoca, enfoca ese choque. En el siguiente rompemuelle le doy una 'chocadita'", se le escucha decir al alcalde de Ate Vitarte. En las imágenes se observa cómo conduce su vehículo con la intención de impactar al motocar. Tras varios intentos, Vidal logra colisionar con él y luego continúa su camino riéndose del hecho.

PUEDEN VER: Sideral arremete contra Franco Vidal por criticar a streamers que participaron de la marcha del 15 de octubre: "No voy a hacer nada con él"

lr.pe

Usuarios critican el accionar de Franco Vidal

En las imagenes difundidas por Kick, tras el impacto, el alcalde de Ate se rió de lo sucedido. Sin embargo, diversos clips difundidos en Instagram, TikTok y Twitter generaron numerosos comentarios que criticaron su comportamiento. Entre las reacciones se leía: “Eso no es gracioso”, “Autoridad que abusa de su poder y actúa con arrogancia, sin medir las consecuencias” y “¿No se da cuenta de que es un acto peligroso?”.

¿Qué dice el Reglamento Nacional de Tránsito?

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito del Perú, conducir de forma temeraria o realizar maniobras peligrosas constituye una infracción grave tipificada como G29, la cual puede sancionarse con una multa del 8% de una IUT, equivalente a S/428 en 2025, y la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor.

Notas relacionadas
Sideral arremete contra Franco Vidal por criticar a streamers que participaron de la marcha del 15 de octubre: "No voy a hacer nada con él"

Sideral arremete contra Franco Vidal por criticar a streamers que participaron de la marcha del 15 de octubre: "No voy a hacer nada con él"

LEER MÁS
Congresista de Podemos Perú se inventa una charla para invitar a los influencers Zully, Neutro y Franco Vidal

Congresista de Podemos Perú se inventa una charla para invitar a los influencers Zully, Neutro y Franco Vidal

LEER MÁS
Franco Vidal no acepta críticas y ofende a vecinos de Ate, pese a que concretar obras es su trabajo: "Tienen pista por mi gestión”

Franco Vidal no acepta críticas y ofende a vecinos de Ate, pese a que concretar obras es su trabajo: "Tienen pista por mi gestión”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Denuncian a tiktoker Chriss Vanger por presunta apropiación ilícita de más de S/5.000: habría salido del Perú

Denuncian a tiktoker Chriss Vanger por presunta apropiación ilícita de más de S/5.000: habría salido del Perú

LEER MÁS
Cristorata vs JH de la Cruz en la Stream Fighters 4: cuándo será, dónde pelean y todos los detalles del combate

Cristorata vs JH de la Cruz en la Stream Fighters 4: cuándo será, dónde pelean y todos los detalles del combate

LEER MÁS
'Habla Good' critica a Alejandra Baigorria por comentarios sobre marchas: "Estamos en todo el derecho"

'Habla Good' critica a Alejandra Baigorria por comentarios sobre marchas: "Estamos en todo el derecho"

LEER MÁS
Carlita muestra el insólito anillo que le regaló Curwen para pedirle la mano en Punta Cana: "Es un Snoppy"

Carlita muestra el insólito anillo que le regaló Curwen para pedirle la mano en Punta Cana: "Es un Snoppy"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Señor de los Milagros EN VIVO: anda del Cristo Moreno llega a la plaza de Armas de Lima para homenaje

Universitario contra Ayacucho FC: día, hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura

Histórica hazaña: dos mujeres británicas llegan a Australia tras remar seis meses desde Perú en un pequeño bote

Streamers

Denuncian a tiktoker Chriss Vanger por presunta apropiación ilícita de más de S/5.000: habría salido del Perú

Cristorata vs JH de la Cruz en la Stream Fighters 4: cuándo será, dónde pelean y todos los detalles del combate

'Habla Good' critica a Alejandra Baigorria por comentarios sobre marchas: "Estamos en todo el derecho"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Gabinete de José Jerí: “El Minsa ha sido desordenado por motivos políticos de Alianza por el Progreso”

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025