HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Sociedad

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

La huelga, convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), estaría justificada en el incumplimiento prolongado de sus derechos, la falta de avances en negociación y recortes presupuestales.

Desde el 3 de noviembre, docentes universitarios en Perú inician una huelga indefinida convocada por FENDUP para exigir atención a sus reclamos laborales, ignorados por el Estado.
Desde el 3 de noviembre, docentes universitarios en Perú inician una huelga indefinida convocada por FENDUP para exigir atención a sus reclamos laborales, ignorados por el Estado. | Composición LR

Desde este 3 de noviembre, cientos de docentes superiores de varias regiones en todo el Perú están acatando una huelga indefinida. La medida fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), tras considerar que el Estado ha ignorado por décadas sus reclamos fundamentales y agotado las vías de negociación. Según declaraciones a La República del presidente del gremio, Óscar Sudario, el paro responde al incumplimiento sistemático de normativas vigentes, recortes presupuestales y el avance de propuestas (como el RIMSU) que, a su juicio, amenazan los derechos laborales de los docentes.

La medida fue declarada inevitable luego de sesiones de negociación sin avances concretos con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso de la República. “Hemos tenido más de 20 sesiones de trabajo… y nuestros reclamos no han sido atendidos. Se nos acabó la paciencia”, admitió el dirigente sindical. Al mismo tiempo, la plataforma de lucha del gremio incluye siete puntos clave que abarcan desde la homologación salarial hasta la reincorporación de jefes de práctica y la modificación de artículos de la Ley Universitaria.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
FENDUP convocó a la medida tras una serie de reuniones con las autoridades sin llegar a acuerdos.

FENDUP convocó a la medida tras una serie de reuniones con las autoridades sin llegar a acuerdos.

PUEDES VER: Ollas comunes en crisis exigen reunión urgente con el presidente José Jerí y advierten riesgo de colapso: “El presupuesto es insuficiente”

lr.pe

Paralizan clases a nivel nacional

Las medidas de fuerza ya han sido acatadas por múltiples casas de estudio públicas a nivel nacional. Entre ellas, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA - Ica), la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM - Áncash), la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH - Ayacucho), la Universidad Nacional de Piura (UNP - Trujillo) y la Universidad Agraria de la Molina (UNALM). Según FENDUP, actualmente sumarían alrededor de 25 universidades afiliadas al paro, cifra que continúa creciendo.

El gremio señala que solo desplegará sus actividades académicas normales en el momento en que el Ejecutivo y el Congreso se sienten a dialogar con compromisos concretos en mano. Sudario afirmó: “La huelga continuará… esperamos que las autoridades tomen conciencia”. Ante esta expectativa, tanto el sector educativo como el legislativo están bajo presión para presentar respuestas a nivel estructural.

Es importante mencionar que en julio de 2024 se promulgó una ley que incorpora los artículos 96-A, 96-B y 96-C a la Ley Universitaria, los cuales reconocen el derecho a la CTS, asignaciones por años de servicio y subsidio por luto y sepelio para los docentes universitarios. Pese a ello, FENDUP insiste en que la homologación y otros reclamos siguen pendientes, por lo que consideran que las medidas adoptadas hasta ahora no satisfacen su plataforma.

Huelga indefinida empezó este lunes 3 de noviembre.

Huelga indefinida empezó este lunes 3 de noviembre.

PUEDES VER: Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

lr.pe

¿Por qué protestan los docentes universitarios?

Homologación salarial y cumplimiento del artículo 96

Una de las reivindicaciones más centrales del paro es la exigencia del cumplimiento del artículo 96 de la Ley Universitaria N.º 30220, el cual dispone que “las remuneraciones de los docentes de la universidad pública se homologan con las remuneraciones correspondientes a los magistrados del Poder Judicial”.

Pese a esta norma, los docentes denuncian que llevan décadas sin que se haga realidad la equiparación salarial que les corresponde. En ese sentido, el gremio también cuestiona que el Gobierno haya transferido presupuesto insuficiente para cumplir con esta homologación, lo que agrava la brecha remunerativa frente a otros sectores del Estado.

Rechazo al RIMSU y ascensos bloqueados

Otro punto álgido es la oposición al RIMSU, un sistema de remuneraciones que, según los docentes, implicaría una rebaja encubierta y mayor precarización: “Con el RIMSU nos van a descender al primer nivel a todos y de allí previo concurso vamos a ascender”, afirmó el presidente de FENDUP. En ese escenario, la plantilla universitaria se vería obligada a someterse a exámenes y pasar por un proceso de ascenso muy restringido, como ya sucedió en el magisterio.

Presupuesto, ascensos y jefes de práctica

La plataforma también exige un incremento de las remuneraciones para los años 2025 y 2026, la reincorporación inmediata de los jefes de práctica a la carrera docente universitaria, y la modificación de los artículos 79, 83, 84 y 132 de la Ley Universitaria para garantizar cargos administrativos y promoción docente. Según Sudario, muchos profesores quedan congelados décadas en su categoría, lo que genera una sensación de estancamiento profesional. ''Nosotros estamos luchando para que este ascenso de los docentes sea de carácter inmediato. Por esa única vez, por lo menos'', manifestó el líder.

Adicionalmente, denuncian un déficit de presupuesto, infraestructura y tecnología en las universidades públicas, lo que, a su juicio, impide formar profesionales acordes con las exigencias de estándares internacionales. ''Queremos formar profesionales... No tenemos los equipos modernos que tienen las universidades europeas, asiáticas, norteamericanas'', precisó el dirigente Sudario.

El líder de FENDUP denunció la falta de respuestas concretas de las autoridades.

El líder de FENDUP denunció la falta de respuestas concretas de las autoridades.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
600 maestros de institutos superiores exigen reglamentación de la Ley 31653

600 maestros de institutos superiores exigen reglamentación de la Ley 31653

LEER MÁS
Maestros cesantes y jubilados del Sutep marchan hacia el Congreso este 20 de agosto: reciben pensiones menores a S/800

Maestros cesantes y jubilados del Sutep marchan hacia el Congreso este 20 de agosto: reciben pensiones menores a S/800

LEER MÁS
Docentes de 27 instituciones superiores se pliegan al inicio de huelga en Piura

Docentes de 27 instituciones superiores se pliegan al inicio de huelga en Piura

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caso Wanda del Valle: sujeto que avisó a coronel Víctor Revoredo sobre atentado en su contra revela coacción

Caso Wanda del Valle: sujeto que avisó a coronel Víctor Revoredo sobre atentado en su contra revela coacción

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Atentan con explosivos contra alcalde de Carabayllo durante evento infantil: dos serenos heridos

Atentan con explosivos contra alcalde de Carabayllo durante evento infantil: dos serenos heridos

LEER MÁS
Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS
Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

CADE 2025 EN VIVO: Segunda jornada del evento empresarial en Perú con ministros y otros ponentes

Mr. Nawat rompe su silencio tras retirar a Miss México de un evento del Miss Universo 2025

Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

Sociedad

Este 5 de noviembre habrá feriado no laborable exclusivo para este grupo de trabajadores estatales, según Ley Nº 31701, ¿quiénes podrán descansar?

Asesinan a dos hombres en zona de Chuquitanta, en SMP: lugar fue escenario de otro crimen hace 48 horas

Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo del 5 de noviembre, según IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025