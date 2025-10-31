Dejan explosivo y carta extorsiva en sede del PJ de Ate pidiendo no liberar a ciertos detenidos | La República

La madrugada de este jueves 31 de octubre, un fuerte operativo policial se desplegó en la puerta principal del módulo penal del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) de Ate, luego de que se reportara la presencia de un paquete sospechoso en el frontis del edificio.

Al inspeccionarlo, los agentes hallaron lo que sería un explosivo acompañado de una carta firmada bajo el nombre de Los Mexicanos en la que exigían a las autoridades judiciales no disponer la liberación de determinados detenidos que estarían bajo su influencia, como el conocido 'Chato Deyvis', cabecilla de Los Malditos de Huaycán. La zona fue acordonada mientras la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) intervenía para garantizar la seguridad del personal y de los transeúntes.

Dejan explosivo junto a una carta en sede del PJ de Ate

"…. funcionarios corruptos que piensan liberar al 'Maldito Deyvis' de Huaycán con nombre Deivis Gabriel Cordero Cárdenas, quien se encuentra detenido en el penal de Ucayali por el delito de banda criminal, que trajo muchas muertes, niños huérfanos, esposas viudas, que mató a una familia entera, como la familia Peña, que fueron cruelmente asesinados por el mandato del 'Chato Deivis'. Nosotros, la organización Los Mexicanos, no lo vamos a permitir. Iremos por esos malditos de Huaycán que están extorsionando y matando gente inocente por orden del terrible 'Chato Deivis", indica la misiva.