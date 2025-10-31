HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

La Corte Superior de Justicia de Lima Este suspendió sus actividades este viernes tras el hallazgo de un artefacto explosivo en el frontis de su sede en Ate junto a una carta que pide no liberar a 'Chato Deyvis', cabecilla de Los Malditos de Huaycán.

La madrugada de este jueves 31 de octubre, un fuerte operativo policial se desplegó en  la puerta principal del módulo penal del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) de Ate, luego de que se reportara la presencia de un paquete sospechoso en el frontis del edificio.

Al inspeccionarlo, los agentes hallaron lo que sería un explosivo acompañado de una carta firmada bajo el nombre de Los Mexicanos en la que exigían a las autoridades judiciales no disponer la liberación de determinados detenidos que estarían bajo su influencia, como el conocido 'Chato Deyvis', cabecilla de Los Malditos de Huaycán. La zona fue acordonada mientras la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) intervenía para garantizar la seguridad del personal y de los transeúntes.

Dejan explosivo junto a una carta en sede del PJ de Ate

"…. funcionarios corruptos que piensan liberar al 'Maldito Deyvis' de Huaycán con nombre Deivis Gabriel Cordero Cárdenas, quien se encuentra detenido en el penal de Ucayali por el delito de banda criminal, que trajo muchas muertes, niños huérfanos, esposas viudas, que mató a una familia entera, como la familia Peña, que fueron cruelmente asesinados por el mandato del 'Chato Deivis'. Nosotros, la organización Los Mexicanos, no lo vamos a permitir. Iremos por esos malditos de Huaycán que están extorsionando y matando gente inocente por orden del terrible 'Chato Deivis", indica la misiva.

