Más de 40 negocios en Puente Piedra son extorsionados por la banda criminal denominada 'Los Injertos del Cono Norte', que tiene como cabecilla al prófugo Erick Moreno, alias 'El Monstruo'. Los comerciantes informaron que los delincuentes les envían mensajes a su número personal, fotografías y hasta su árbol genealógico para amenazarlos. Asimismo, indicaron que los malhechores les piden que les entreguen una suma grande de dinero a cambio de una supuesta "protección".

"Dicen que si no les doy el dinero que están pidiendo, van a pagar mi familia, mis hijas. Han enviado fotografías de mi papá, mamá, de todos", indicó una de las comerciantes en diálogo con Latina Televisión.

"Me envían mi nombre con balas. En medio dibujan el nombre de mis hijos, de toda mi familia y me dan fecha y hora. Me dicen: 'te damos hasta las 5.00 p . m. después de esa hora estás muerto'", declaró otra negociante.

Cierran negocios en Puente Piedra por extorsiones

Varios comerciantes decidieron cerrar sus negocios en el distrito de Puente Piedra debido a mensajes extorsivos que reciben de parte de bandas criminales. Una de las empresas que cerró sus puertas fue una carpintería que tenía más de 15 años operando. En un inicio, los propietarios taparon el número de WhatsApp que colocaron en la puerta del local para sus clientes, con el fin de evitar que los delincuentes se comunicaran con ellos.

En uno de los audios que recibieron los empresarios se escucha lo siguiente: "Te habla la mano derecha de El Monstruo, pagas o mueres". Este mensaje fue enviado por un sujeto que pertenecería a la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte'.

Denuncian extorsión en Puente Piedra

Los vecinos de Puente Piedra que tienen sus negocios ubicados en el distrito denunciaron ante los efectivos policiales las extorsiones. Ellos les pidieron a las autoridades que se implementen acciones a favor de la seguridad ciudadana y que combatan la criminalidad.

"Nos están dando apoyo pero no es suficiente. Según ellos nos dicen que no tienen movilidad, no tienen patrulleros y no abastece de policías", dijo una ciudadana residente del distrito, que cuenta con su negocio. "Los policías tampoco no hacen nada. Solo dicen no les contestes, bloquéalos, no les hagas caso. Sería bueno que salgan de noche y estar en cada cuadra, en cada esquina", indicó otra.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

