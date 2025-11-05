Asesinan a dos hombres en la muralla de Chuquitanta, en SMP: lugar fue escenario de otro crimen hace 48 horas
El crimen ocurrió en una zona que viene siendo utilizada por sujetos para ejecutar a sus víctimas. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer el caso.
La madrugada de este miércoles 5 de noviembre se reportó el asesinato de dos hombres, quienes fueron hallados con manos atadas y signos de tortura en la muralla de Chuquitanta, en San Martín de Porres. Según información preliminar, las víctimas habrían sido llevadas hasta el lugar por sicarios que llegaron a bordo de camionetas y motocicletas. Las autoridades avanzan con las investigaciones para esclarecer el caso.
Nota en desarrollo…