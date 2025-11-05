La madrugada de este miércoles 5 de noviembre se reportó el asesinato de dos hombres, quienes fueron hallados con manos atadas y signos de tortura en la muralla de Chuquitanta, en San Martín de Porres. Según información preliminar, las víctimas habrían sido llevadas hasta el lugar por sicarios que llegaron a bordo de camionetas y motocicletas. Las autoridades avanzan con las investigaciones para esclarecer el caso.

Nota en desarrollo…