HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Ya han asesinado a 26 dirigentes de construcción civil y no hay una sola sentencia

A mayor corrupción e impunidad, mayor inseguridad”, dice el secretario general de la FTCCP, Luis Villanueva. Es evidente que operan mafias porque son millones de soles los que se invierten en obras donde exigen el pago de cupos del 1.5 al 2 por ciento. Denuncian que hay más de 200 pseudo sindicatos a nivel nacional.

Obrero de construcción civil asesinado en la exavenida Colonial, en el Callao. Foto: Difusión.
Obrero de construcción civil asesinado en la exavenida Colonial, en el Callao. Foto: Difusión.

Un total de 26 asesinatos. Ese es el panorama de la violencia contra los dirigentes de la Federación de Trabajadores en Construcvción Civil del Perú (FTCCP), esto sin contabilizar a los obreros de ese gremio victimados ni las agresiones que incluyen amenazas denunciadas, atentados, secuestros o torturas.

“Muchos dirigentes han tenido que reiteradamente silenciarse y en algunos casos abandonar sus cargos por temor”, sentencia un secretario general quien también recuerda que esa violencia se ha enseñado principalmente por culpa de los pseudo sindicatos.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

La mañana de este viernes3 de octubre fue asesinado en Bellavista, Callao, Manuel Emilio Molina Benavente, un trabajador de construcción que pertenecía a una empresa que presta servicios a la Línea 2 del Metro de Lima.

Su compañero Abel Víctor Itabel Zunini Salazar (31), recibió un impacto de bala en la frente y fue trasladado hasta un hospital donde se debate entre la vida y la muerte.

larepublica.pe

PUEDES VER: El precio de matar: así mutó el sicariato en el Perú

lr.pe

Molina Benavente, quien llevaba trabajando en la obra desde hace un año, deja a dos menores en la orfandad.

A mayor corrupción e impunidad, mayor inseguridad”, declaró el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal.

Villanueva, también presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), señalo que “las bandas, los grupos criminales, con mayor impunidad generan o concentran mayor poder para corromper a las autoridades”.

Remarcó que la delincuencia ha asesinado a 26 dirigentes de sindicatos afiliados a la FTCCP, sin que existan sentencias condenatorias hasta la fecha.

El dirigente sindical denunció que la corrupción en la contratación pública, particularmente en licitaciones de obras, termina perjudicando a los trabajadores, ya que los sobrecostos derivados del “diezmo” y extorsiones criminales se trasladan a recortes en salarios y beneficios laborales. También explicó cómo las bandas criminales controlan empleos en las obras, exigiendo pagos indebidos a los trabajadores por derecho a laborar, atentando contra la libre sindicalización y los derechos fundamentales.

PUEDES VER: Las mafias de construcción ya han asesinado a veinte dirigentes

lr.pe

Frente a esta situación, Villanueva propuso un rol activo de los sindicatos en la denuncia y lucha contra la corrupción, tanto pública como privada. Llamó a fortalecer la ética interna de las organizaciones sindicales para tener autoridad moral en esta tarea. “Debemos empezar desde adentro. Necesitamos sindicatos con ética y moral, que tengan autoridad para denunciar y combatir la corrupción donde se origine, sea en el Estado o en el sector privado”, dijo.

Es evidente que operan mafias porque son millones tras millones los que se invierten en obras donde exigen el pago de cupos de 1.5% a 2 por ciento.

Todas estas muertes quedan impunes, tanto de autores materiales como intelectuales, por eso la criminalidad avanza y no hay gente que purgue prisión por estos delitos.

 “Nadie respeta la ley. El Estado está en nada, no cumple el papel preventivo ni captura a estos delincuentes que ya perdieron los ‘códigos’, el Perú es tierra de nadie, tenemos 26 dirigentes asesinados y todas esas muertes están impunes, no se ha capturado a ningún responsable”, señaló con indignación Gustavo Minaya, de la CGTP.

Y agregó: “Lamentablemente, el Estado no existe para nosotros, pareciera que no fuéramos peruanos. Nosotros pedimos justicia para nuestros compañeros asesinados y que se anulen estos registros de pseudo sindicatos que son más de 200 a nivel nacional”, expresó.

Notas relacionadas
Gremio de construcción civil marchan el 2 de octubre: más de 400.000 obreros exigen aumento de sueldos

Gremio de construcción civil marchan el 2 de octubre: más de 400.000 obreros exigen aumento de sueldos

LEER MÁS
¿Cuánto gana en promedio un trabajador de construcción civil en el Perú? Estos son los montos

¿Cuánto gana en promedio un trabajador de construcción civil en el Perú? Estos son los montos

LEER MÁS
¿Cuáles son los 18 megaproyectos más importantes del Perú? Buscan construir nuevos aeropuertos, ferrocarriles, puertos y más

¿Cuáles son los 18 megaproyectos más importantes del Perú? Buscan construir nuevos aeropuertos, ferrocarriles, puertos y más

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

LEER MÁS
El error que delató a ‘Pequeño J’: número de celular usado en Argentina permitió su captura en Perú

El error que delató a ‘Pequeño J’: número de celular usado en Argentina permitió su captura en Perú

LEER MÁS
¿Hoy 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

¿Hoy 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Sociedad

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025