Ya han asesinado a 26 dirigentes de construcción civil y no hay una sola sentencia

Un total de 26 asesinatos. Ese es el panorama de la violencia contra los dirigentes de la Federación de Trabajadores en Construcvción Civil del Perú (FTCCP), esto sin contabilizar a los obreros de ese gremio victimados ni las agresiones que incluyen amenazas denunciadas, atentados, secuestros o torturas.

“Muchos dirigentes han tenido que reiteradamente silenciarse y en algunos casos abandonar sus cargos por temor”, sentencia un secretario general quien también recuerda que esa violencia se ha enseñado principalmente por culpa de los pseudo sindicatos.

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

La mañana de este viernes3 de octubre fue asesinado en Bellavista, Callao, Manuel Emilio Molina Benavente, un trabajador de construcción que pertenecía a una empresa que presta servicios a la Línea 2 del Metro de Lima.

Su compañero Abel Víctor Itabel Zunini Salazar (31), recibió un impacto de bala en la frente y fue trasladado hasta un hospital donde se debate entre la vida y la muerte.

Molina Benavente, quien llevaba trabajando en la obra desde hace un año, deja a dos menores en la orfandad.

“A mayor corrupción e impunidad, mayor inseguridad”, declaró el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal.

Villanueva, también presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), señalo que “las bandas, los grupos criminales, con mayor impunidad generan o concentran mayor poder para corromper a las autoridades”.

Remarcó que la delincuencia ha asesinado a 26 dirigentes de sindicatos afiliados a la FTCCP, sin que existan sentencias condenatorias hasta la fecha.

El dirigente sindical denunció que la corrupción en la contratación pública, particularmente en licitaciones de obras, termina perjudicando a los trabajadores, ya que los sobrecostos derivados del “diezmo” y extorsiones criminales se trasladan a recortes en salarios y beneficios laborales. También explicó cómo las bandas criminales controlan empleos en las obras, exigiendo pagos indebidos a los trabajadores por derecho a laborar, atentando contra la libre sindicalización y los derechos fundamentales.

PUEDES VER: Las mafias de construcción ya han asesinado a veinte dirigentes

Frente a esta situación, Villanueva propuso un rol activo de los sindicatos en la denuncia y lucha contra la corrupción, tanto pública como privada. Llamó a fortalecer la ética interna de las organizaciones sindicales para tener autoridad moral en esta tarea. “Debemos empezar desde adentro. Necesitamos sindicatos con ética y moral, que tengan autoridad para denunciar y combatir la corrupción donde se origine, sea en el Estado o en el sector privado”, dijo.

Es evidente que operan mafias porque son millones tras millones los que se invierten en obras donde exigen el pago de cupos de 1.5% a 2 por ciento.

Todas estas muertes quedan impunes, tanto de autores materiales como intelectuales, por eso la criminalidad avanza y no hay gente que purgue prisión por estos delitos.

“Nadie respeta la ley. El Estado está en nada, no cumple el papel preventivo ni captura a estos delincuentes que ya perdieron los ‘códigos’, el Perú es tierra de nadie, tenemos 26 dirigentes asesinados y todas esas muertes están impunes, no se ha capturado a ningún responsable”, señaló con indignación Gustavo Minaya, de la CGTP.

Y agregó: “Lamentablemente, el Estado no existe para nosotros, pareciera que no fuéramos peruanos. Nosotros pedimos justicia para nuestros compañeros asesinados y que se anulen estos registros de pseudo sindicatos que son más de 200 a nivel nacional”, expresó.