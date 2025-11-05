HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
EN VIVO

🔴 LR Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 5 de noviembre

Política

José Jerí mantuvo plan de seguridad ciudadana reciclado por 7 años y descrito como ineficiente

El plan de seguridad ciudadana actual ha estado en vigencia desde el 2018, y a pesar de su ineficiencia, José Jerí decidió mantenerlo por un mes más, favoreciendo al incremento de las extorsiones y homicidios.

José Jerí asumió el cargo de presidente interino el 10 de octubre. Foto: composición LR
José Jerí asumió el cargo de presidente interino el 10 de octubre. Foto: composición LR

A más de un mes de asumir la presidencia del Perú, José Jerí decidió mantener por 30 días más el plan de seguridad ciudadana elaborado en 2018 por el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, una estrategia que a pesar de reflejar ineficiencia en el combate de las extorsiones y homicidios, se mantuvo por cerca a 10 años.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Jerí optó por una criticada continuidad: mantuvo sin cambios la estrategia previa, incluyendo el cuestionado uso del estado de emergencia por 30 días, una medida cuya recurrente aplicación no ha logrado revertir la inseguridad ciudadana. Como consecuencia, durante su primer mes en el máximo cargo del Estado se registró 180 muertes por homicidio y decenas de extorsiones en sectores vitales como escuelas, negocios y transporte público.

TE RECOMENDAMOS

BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Poder Judicial rectifica: Rutas de Lima debe suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

lr.pe

En lugar de reconocer su error por mantener por un mes más el plan de seguridad ineficiente en su práctica, Jerí optó por "lavarse las manos" asegurando que planteará derogarlo. "Tenemos un plan de seguridad ciudadana vigente, a mi criterio de escritorio y lejano a la realidad y que en la práctica no nos sirve (...) evalúen para derogar ese plan que está vigente", expresó dirigiéndose al ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Agregó que la nueva estrategia que planteará para combatir la ola de criminalidad tendrá como ejemplo los usados durante Gobiernos pasados: "Planes aquellos como los del 2013 o 2018, que tenían una lógica distinta, mucho más operativa", dijo Jerí, precisando que la crítica que hacía también la hizo cuando era congresista, entonces ¿por qué continuó por un mes con un plan de seguridad criticado anteriormente por él mismo?

Para Wilfredo Pedraza, quien fue ministro del Interior durante el año 2013, aconseja que "un plan es útil en la medida que no sea tremendista en metas, que tenga presupuesto y que este se ejecute". Precisó que la virtud del plan de seguridad de su año fue que no se pusieron metas abstractas, sino metas específicas: equipamiento, compras de vehículos, reducir índices de la criminalidad. "Metas razonables (...) El plan del 2013 es mucho más real y por eso se llevó a cabo", añadió.

¿Por qué se esperaron 7 años para proponer cambiar el plan de seguridad?

Para Pedraza, existen tres razones: "La autoridad de turno durante los últimos 10 años ha tenido muy poco tiempo para hacer algo, no le ha interesado el plan y la más importante, no han tenido capacidad de gasto, por ejemplo, el Ministerio del Interior, hace 30 días solo había gastado el 20% de su presupuesto en compra de equipamiento para la Policía", reveló.

Al ser consultado por el trabajo de José Jerí contra la inseguridad ciudadana, Pedraza precisó que se debe considerar que transcurra los 30 días después de declarar el estado de emergencia. Sin embargo, sí coincidió que el actual plan de seguridad debe ser derivado.

"Si un plan no se implementa en 10 años, es que no tiene valor o no se aplicó. Creo que reformularlo me parece una buena idea. Se puede hacer ahora para dejarlo como un documento de trabajo para el Gobierno que viene", indicó el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza.

Notas relacionadas
CADE 2025 EN VIVO: Segunda jornada del evento empresarial en Perú con ministros y otros ponentes

CADE 2025 EN VIVO: Segunda jornada del evento empresarial en Perú con ministros y otros ponentes

LEER MÁS
Sunarp con CAS: promulgan ley que autoriza el pase progresivo al régimen laboral 728

Sunarp con CAS: promulgan ley que autoriza el pase progresivo al régimen laboral 728

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí otorga un "plazo perentorio" a la encargada de la embajada de México en Perú para abandonar el país

Gobierno de José Jerí otorga un "plazo perentorio" a la encargada de la embajada de México en Perú para abandonar el país

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
César Combina: Poder Judicial ordena ubicación y captura de excongresista por ausentarse en juicio

César Combina: Poder Judicial ordena ubicación y captura de excongresista por ausentarse en juicio

LEER MÁS
JEE solicita a Rospigliosi descargos por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

JEE solicita a Rospigliosi descargos por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Poder Judicial rectifica: Rutas de Lima debe suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Poder Judicial rectifica: Rutas de Lima debe suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

LEER MÁS
Fernán Altuve arremete contra López Aliaga: “Su tendencia hacia la extrema derecha es preocupante”

Fernán Altuve arremete contra López Aliaga: “Su tendencia hacia la extrema derecha es preocupante”

LEER MÁS
Rosa María Palacios critica a José Jerí: “Las extorsiones no se resuelven tomándose fotos, sino con medidas concretas”

Rosa María Palacios critica a José Jerí: “Las extorsiones no se resuelven tomándose fotos, sino con medidas concretas”

LEER MÁS
Gobierno aprueba ley para juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años por crímenes graves

Gobierno aprueba ley para juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años por crímenes graves

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ministro de Defensa de Rusia sugiere a Putin a activar pruebas nucleares de inmediato frente a amenaza de Estados Unidos

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025