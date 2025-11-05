Policía y su padre detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: cobraba cupos en días de franco
Abraham De la Cruz Chate, policía de 27 años, y su padre, conocido como "Nino", estarían involucrados en una banda que extorsiona a transportistas. Investigaciones previas llevaron a su captura tras hallazgos en celulares.
Un policía en actividad y su padre fueron detenidos por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ventanilla por presuntamente cobrar cupos a empresas de transporte en Pachacútec. Se trata de Abraham De la Cruz Chate, de 27 años, efectivo policial de la comisaría Villa Los Reyes, quien estaba de franco durante los hechos, y su padre, Abraham De la Cruz Salazar, alias “Nino”.
Semanas atrás, la Policía Nacional (PNP) ya había intervenido a Bryan Alvarado Zamudio, otro presunto integrante de la banda Los Malditos del Paradero de la Parroquia. Durante las diligencias recientes, en el celular de Alvarado se encontraron conversaciones con Chate y su padre, lo que permitió su ubicación e intervención.
Padre e hijo son detenidos por cobro de cupos a transportistas
"Estas organizaciones operan bajo amenaza directa. Ellos identifican a los dueños de las rutas, les escriben, los llaman, y finalmente les exigen pagos" informó el vocero de la Región Policial Callao, Coronel Luis Musayon.
En los operativos se incautó armamento: una pistola Pietro Beretta, una Baikal con número de serie limado y un vehículo presuntamente utilizado para las cobranzas. Bryan Alvarado Zamudio cumple 12 meses de prisión preventiva, mientras que Abraham De la Cruz Chate y su padre continúan bajo investigación fiscal.
