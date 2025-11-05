Diresa Piura tiene la meta de vacunar a 35.000 niños este año. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Foto: Almendra Ruesta / La República.

Diresa Piura tiene la meta de vacunar a 35.000 niños este año. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Foto: Almendra Ruesta / La República.

El 30% de menores de 5 años aún no han recibido los refuerzos de las vacunas contra la difteria, tos ferina, tétano y poliomielitis; informó Nataly Villazón, coordinadora de la Estrategia Regional de Inmunización de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura.

En esa línea, apuntó que la meta departamental es alcanzar a inmunizar a 35.000 niños en este 2025. Los distritos donde se está enfocando la vacunación son Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre, Tambogrande, Paita, Sullana, Chulucanas, Pacaipampa y Huarmaca; debido a que estas localidades cuentan con una mayor población.

Con respecto a las dificultades para inmunizar a los menores, Villazón identificó dos: la falta de tiempo de los padres, quienes no acuden a los centros de salud con sus hijos, y la desinformación en torno a la vacunación post pandemia del COVID-19, que ha generado la desconfianza en algunos progenitores.

"En los años 70, 80 y 90 hubieron muchos brotes de enfermedades como la viruela y la polio. Las vacunas permiten generar anticuerpos contra estas enfermedades, lo hacen más fuertes", apuntó la funcionaría.

Cabe señalar que estos son los índices de cobertura de todo el esquema de vacunación en Piura: la inmunización a los menores de un 1 año lleva un avance del 77% y, con respecto a la vacuna que se inocula al año de vida, se reporta una cobertura del 75%.

Inician campañas de vacunación

El personal de Diresa Piura llegó hasta el colegio inicial 1366, en la urbanización Cossío del Pomar (Castilla) para avanzar con la campaña de Inmunización.

"Estamos llegando a las instituciones educativas para poder mejorar la cobertura. Este grupo de edad (4 años) está en los iniciales (…) Noviembre y diciembre serán meses arduos para administrar este segundo refuerzo", acotó Villazón.