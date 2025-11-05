El juicio contra Wanda del Valle, apodada 'Bebecita del crimen' y expareja de 'Maldito Cris', se complica tras la denuncia de un testigo que cambia su versión y acusa a la PNP. | composición | LR

El proceso judicial contra Wanda del Valle Bermúdez, conocida como la 'Bebecita del crimen' y señalada como presunta autora intelectual del atentado contra el coronel PNP Víctor Revoredo, sumó una nueva controversia. En plena audiencia, Luis Castaño Flores, uno de los testigos claves, cambió su versión y denunció que habría sido presionado por la Policía Nacional para declarar en su contra.

Durante el juicio oral, Castaño aseguró ante el tribunal que su testimonio inicial fue obtenido bajo coacción, y responsabilizó directamente al propio coronel Revoredo y a dos capitanes de la PNP. “Yo me sentía coaccionado, me sentía presionado al responder”, señaló según Latina Noticias. Como se recuerda, el juicio de del Valle, expareja del abatido delincuente Maldito Cris, comenzó en 2023.

Testigo se retracta y acusa presiones policiales

El ciudadano venezolano negó haber recibido órdenes directas de Wanda del Valle para cometer el crimen y sostuvo que las supuestas promesas de beneficios judiciales nunca se cumplieron. Actualmente cumple una condena de 11 años y seis meses de prisión.

Durante la sesión, la defensa y la Fiscalía discutieron sobre la validez de su primera declaración. Castaño afirmó que no contó con la presencia de un abogado, mientras el Ministerio Público presentó documentos que acreditan que sí hubo una defensa técnica virtualmente presente. Las contradicciones llevaron al juez a declararlo testigo hostil, lo que complica la credibilidad de su testimonio.

“Yo ni siquiera la conozco, no somos ni de la misma ciudad creo, para decir que tenemos algún vínculo”, agregó. La fiscal Gabriela Teresa Pascual Serna pidió al testigo que aclarara sus contradicciones, pero este se mostró evasivo y renuente. “No tuve ninguna reacción porque en ningún momento actué con esa persona”, insistió. Para intentar justificar su primera declaración, Castaño señaló que fue engañado con una falsa promesa. “Me dijeron que si decía eso, me botaban a la calle, pero no cumplieron. Estoy condenado igual”, dijo.

Wanda del Valle huyó del país pero fue atrapada por las autoridades.

Coronel narra cómo se enteró del plan para matarlo

Por su parte, el coronel Víctor Revoredo, actual agregado policial en Chile, relató que fue el propio Castaño quien lo alertó del atentado en su contra tras una intervención en julio de 2023, en el conocido búnker “Pantera Rosa”, en San Juan de Lurigancho. “Me está diciendo, 'jefe, que lo quieren matar a usted'. ¿Quién me quiere matar? 'Es que me están ofreciendo tanto'”, recordó el oficial, quien aseguró que siguió participando en los operativos pese a las amenazas.

En julio, Wanda insitió en su inocencia ya afirmó que su único delito fue ''enamorarse de la persona equivocada''

Wanda del Valle niega vínculo y pide proceso justo

Durante la audiencia, Wanda del Valle permaneció en silencio, aunque su defensa insistió en que no conocía a Castaño Flores ni tuvo contacto con él antes de los hechos. La mujer, extraditada desde Colombia, enfrenta cargos por instigación al homicidio y amenazas agravadas contra el coronel.

Al finalizar la sesión, Revoredo pidió que el juicio se desarrolle con transparencia e imparcialidad. Además, dejó en claro que su intención al declarar no es victimizarse, sino buscar justicia frente al crimen organizado. “La fiscalía viene ejercitando su trabajo y nosotros, como parte agraviada, venimos señalando lo que jamás hemos buscado. Nosotros no hemos buscado victimizarlos, es nuestra función, fue nuestra función investigar a estas personas que aparecieron en una red criminal”, señaló el oficial.

El caso, seguido por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de San Juan de Lurigancho, continuará con la declaración de otros testigos que habrían recibido ofrecimientos de dinero para ejecutar el atentado.

