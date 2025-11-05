HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Caso 'Maldito Cris': sujeto que avisó a coronel Víctor Revoredo sobre atentado en su contra revela coacción

Luis Castaño, testigo clave en el juicio, se retractó en plena audiencia y alegó coacción durante su primer testimonio. También habló sobre la conspiración para cometer el crimen contra Revoredo.

El juicio contra Wanda del Valle, apodada 'Bebecita del crimen' y expareja de 'Maldito Cris', se complica tras la denuncia de un testigo que cambia su versión y acusa a la PNP.
El juicio contra Wanda del Valle, apodada 'Bebecita del crimen' y expareja de 'Maldito Cris', se complica tras la denuncia de un testigo que cambia su versión y acusa a la PNP. | composición | LR

El proceso judicial contra Wanda del Valle Bermúdez, conocida como la 'Bebecita del crimen' y señalada como presunta autora intelectual del atentado contra el coronel PNP Víctor Revoredo, sumó una nueva controversia. En plena audiencia, Luis Castaño Flores, uno de los testigos claves, cambió su versión y denunció que habría sido presionado por la Policía Nacional para declarar en su contra.

Durante el juicio oral, Castaño aseguró ante el tribunal que su testimonio inicial fue obtenido bajo coacción, y responsabilizó directamente al propio coronel Revoredo y a dos capitanes de la PNP. “Yo me sentía coaccionado, me sentía presionado al responder”, señaló según Latina Noticias. Como se recuerda, el juicio de del Valle, expareja del abatido delincuente Maldito Cris, comenzó en 2023.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Casos de extorsión aumentan, pero condenas se estacan: PJ solo registra 4 sentencias a bandas criminales en Lima y ninguna en Callao

lr.pe

Testigo se retracta y acusa presiones policiales

El ciudadano venezolano negó haber recibido órdenes directas de Wanda del Valle para cometer el crimen y sostuvo que las supuestas promesas de beneficios judiciales nunca se cumplieron. Actualmente cumple una condena de 11 años y seis meses de prisión.

Durante la sesión, la defensa y la Fiscalía discutieron sobre la validez de su primera declaración. Castaño afirmó que no contó con la presencia de un abogado, mientras el Ministerio Público presentó documentos que acreditan que sí hubo una defensa técnica virtualmente presente. Las contradicciones llevaron al juez a declararlo testigo hostil, lo que complica la credibilidad de su testimonio.

“Yo ni siquiera la conozco, no somos ni de la misma ciudad creo, para decir que tenemos algún vínculo”, agregó. La fiscal Gabriela Teresa Pascual Serna pidió al testigo que aclarara sus contradicciones, pero este se mostró evasivo y renuente. “No tuve ninguna reacción porque en ningún momento actué con esa persona”, insistió. Para intentar justificar su primera declaración, Castaño señaló que fue engañado con una falsa promesa. “Me dijeron que si decía eso, me botaban a la calle, pero no cumplieron. Estoy condenado igual”, dijo.

Wanda del Valle huyó del país pero fue atrapada por las autoridades.

Wanda del Valle huyó del país pero fue atrapada por las autoridades.

PUEDES VER: Madre de 'Maldito Cris' fue detenida en fiesta de Halloween en San Martín de Porres junto a miembro del Tren de Aragua

lr.pe

Coronel narra cómo se enteró del plan para matarlo

Por su parte, el coronel Víctor Revoredo, actual agregado policial en Chile, relató que fue el propio Castaño quien lo alertó del atentado en su contra tras una intervención en julio de 2023, en el conocido búnker “Pantera Rosa”, en San Juan de Lurigancho. “Me está diciendo, 'jefe, que lo quieren matar a usted'. ¿Quién me quiere matar? 'Es que me están ofreciendo tanto'”, recordó el oficial, quien aseguró que siguió participando en los operativos pese a las amenazas.

En julio, Wanda insitió en su inocencia ya afirmó que su único delito fue ''enamorarse de la persona equivocada''

En julio, Wanda insitió en su inocencia ya afirmó que su único delito fue ''enamorarse de la persona equivocada''

Wanda del Valle niega vínculo y pide proceso justo

Durante la audiencia, Wanda del Valle permaneció en silencio, aunque su defensa insistió en que no conocía a Castaño Flores ni tuvo contacto con él antes de los hechos. La mujer, extraditada desde Colombia, enfrenta cargos por instigación al homicidio y amenazas agravadas contra el coronel.

Al finalizar la sesión, Revoredo pidió que el juicio se desarrolle con transparencia e imparcialidad. Además, dejó en claro que su intención al declarar no es victimizarse, sino buscar justicia frente al crimen organizado. “La fiscalía viene ejercitando su trabajo y nosotros, como parte agraviada, venimos señalando lo que jamás hemos buscado. Nosotros no hemos buscado victimizarlos, es nuestra función, fue nuestra función investigar a estas personas que aparecieron en una red criminal”, señaló el oficial.

El caso, seguido por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de San Juan de Lurigancho, continuará con la declaración de otros testigos que habrían recibido ofrecimientos de dinero para ejecutar el atentado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Madre de 'Maldito Cris' fue detenida en fiesta de Halloween en San Martín de Porres junto a miembro del Tren de Aragua

Madre de 'Maldito Cris' fue detenida en fiesta de Halloween en San Martín de Porres junto a miembro del Tren de Aragua

LEER MÁS
La otra cara de Wanda del Valle: familiar revela cómo cambió su vida cuando conoció al ‘Maldito Cris’

La otra cara de Wanda del Valle: familiar revela cómo cambió su vida cuando conoció al ‘Maldito Cris’

LEER MÁS
Habla Wanda del Valle, expareja del 'Maldito Cris': "La fiscal me dijo que si mi caso no fuera mediático, estaría libre"

Habla Wanda del Valle, expareja del 'Maldito Cris': "La fiscal me dijo que si mi caso no fuera mediático, estaría libre"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

LEER MÁS
Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

LEER MÁS
Asesinan a dos hombres en zona de Chuquitanta, en SMP: lugar fue escenario de otro crimen hace 48 horas

Asesinan a dos hombres en zona de Chuquitanta, en SMP: lugar fue escenario de otro crimen hace 48 horas

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS
Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Santiago Acasiete reveló qué pasó con Christian Tizón cuando se fueron a los golpes: "Todo se calentó"

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Sociedad

Este 5 de noviembre habrá feriado no laborable exclusivo para este grupo de trabajadores estatales, según Ley Nº 31701, ¿quiénes podrán descansar?

Números ganadores de la Kábala hoy martes 4 de noviembre y cuánto quedó el pozo Buenazo

Gerente de buses Nueva América denuncia que PNP y ATU detuvieron 36 unidades durante paro: "Ellos generaron el desorden"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025