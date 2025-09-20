HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Promulgan ley de retiro AFP
Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     
Sociedad

Contraloría detecta irregularidades en el mantenimiento de vehículos de serenazgo de Carabayllo

El presupuesto de la municipalidad usado fue de S/ 503.000, pese a que los informes del contratista fueron incompletos y se incluyó un vehículo inoperativo en el servicio de mantenimiento.

Contraloría emite informe sobre patrulla de serenazgo en Carabayllo. Foto: composición LR
Contraloría emite informe sobre patrulla de serenazgo en Carabayllo. Foto: composición LR | composición LR

Mediante un documento emitido por la Contraloría de la República se mencionó que se detectó una serie de irregularidades en la contratación y ejecución de los servicios de mantenimiento de las camionetas y motocicletas que utiliza el serenazgo de la Municipalidad de Carabayllo. Según el informe de auditoría, estas deficiencias no solo comprometen la legalidad del proceso, sino que además afectan el correcto uso de los recursos públicos, que ascendieron a más de medio millón de soles (S/ 503 704.47).

Uno de los hallazgos más llamativos es que dentro del servicio de mantenimiento contratado se incluyó a una camioneta con placa EUG-039 que estaba inoperativa desde el pasado 2023 debido a un accidente. A pesar de que resultaba imposible darle mantenimiento, esta unidad fue considerada en la orden de servicio, lo que evidencia una falta de control por parte de la municipalidad y del propio contratista.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Contraloría detecta deficiencias en gestión del transporte turístico hacia Machu Picchu

lr.pe

Informes de mantenimiento de vehículos de serenazgo de Carabayllo estarían incompletos

En el documento, la Contraloría también mencionó que los informes presentados por el contratista estaban incompletos y carecían de sustento técnico. Por ejemplo, en el caso de las camionetas, solo se entregaron 14 de las 30 fotografías que debían servir como prueba del servicio realizado. Además, ninguno de los informes fue firmado por un mecánico automotríz, tal como se exigía en los términos de referencia.

En cuento a las motocicletas, la situación no fue distinta: de las 24 unidades programadas para mantenimiento preventivo, el contratista solo reportó haber trabajado en 16, sin brindar evidencia que justifique la omisión de las demás.

Mantenimiento de vehículos de serenazgo de Carabayllo se hicieron en taller sin licencia

Otra de las irregularidades detectadas es que, durante el proceso de perfeccionamiento del contrato, el contratista modificó de manera unilateral el local donde se presentarían los servicios de mantenimiento. Sin embargo, este nuevo establecimiento no cumplía con los requisitos básicos: no tenía licencia de funcionamiento, carecía de la infraestructura adecuada, del equipamiento estratégico y del personal especializado para llevar a cabo los trabajos.

Lo más preocupante según lo encontrado, es que, pese a que esta situación fue advertida en dos informes del Órgano de Control Institucional (OCI) de la misma municipalidad, la comuna de Carabayllo permitió que se ejecutara el servicio en ese talles sin condiciones mínimas.

PUEDES VER: Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

lr.pe

Falta de control financiero de la municipalidad de Crabayllo

El informe de Contraloría también señala deficiencias en el área financiera. La municipalidad no aplicó a tiempo la retención de la garantía de fiel cumplimiento, equivalente al 10% del contrato (S/ 43 513.52), en las dos primeras entregas de servicio. Esta medida recién ejecutó en enero de 2025, varios meses después del inicio del contrato.

Del mismo modo, la Subgerencia de Serenazgo no habría advertido los retrasos en la ejecución de los trabajos ni aplicó las penalidades corresponidientes al contratista. Como resultado, solo se ejecutó el mantenimineto de 20 caminonetas y 18 motocicletas, lo que representa apenas el 70% del total contratado, y todo bajo condiciones contractules irregulares.

Por estas irregularidades, el ente ha determinado responsabilidades en cuatro funcionarios municipales. De ello, uno enfrenta también la responsabilidad civil y otro podría enfrentar consecuencias penales. La conclusión es que la Municipalidad de Carabayllo no garantizó un proceso de contratación transparente ni eficiente, comprometiendo la calidad del servicio de serenazgo que se brinda a la población.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Regidor de Carabayllo sufre atentado en medio del aumento desmedido de violencia en Lima Norte

Regidor de Carabayllo sufre atentado en medio del aumento desmedido de violencia en Lima Norte

LEER MÁS
Cámaras captan atentado con explosivo contra regidor de Carabayllo: auto quedó destruido en la puerta de su casa

Cámaras captan atentado con explosivo contra regidor de Carabayllo: auto quedó destruido en la puerta de su casa

LEER MÁS
Ataque con artefacto explosivo destruye auto de regidor municipal de Carabayllo

Ataque con artefacto explosivo destruye auto de regidor municipal de Carabayllo

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
SENAMHI advierte que el aire de Lima alcanzó niveles insalubres: ¿cuáles son los riesgos y a qué distritos afecta?

SENAMHI advierte que el aire de Lima alcanzó niveles insalubres: ¿cuáles son los riesgos y a qué distritos afecta?

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS
Extranjero en estado de ebriedad atropella a madre e hijo de 6 años y se da a la fuga en Arequipa: menor falleció al instante

Extranjero en estado de ebriedad atropella a madre e hijo de 6 años y se da a la fuga en Arequipa: menor falleció al instante

LEER MÁS
'Loco Joe' estaría detrás de asesinato de madre de familia en Comas: esposo de víctima vinculado a cobro de cupos

'Loco Joe' estaría detrás de asesinato de madre de familia en Comas: esposo de víctima vinculado a cobro de cupos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Sociedad

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Sistema de licencias de conducir lleva más de un mes colapsado y afectaría a cerca de 15.000 familias

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota