Contraloría detecta irregularidades en el mantenimiento de vehículos de serenazgo de Carabayllo

Mediante un documento emitido por la Contraloría de la República se mencionó que se detectó una serie de irregularidades en la contratación y ejecución de los servicios de mantenimiento de las camionetas y motocicletas que utiliza el serenazgo de la Municipalidad de Carabayllo. Según el informe de auditoría, estas deficiencias no solo comprometen la legalidad del proceso, sino que además afectan el correcto uso de los recursos públicos, que ascendieron a más de medio millón de soles (S/ 503 704.47).

Uno de los hallazgos más llamativos es que dentro del servicio de mantenimiento contratado se incluyó a una camioneta con placa EUG-039 que estaba inoperativa desde el pasado 2023 debido a un accidente. A pesar de que resultaba imposible darle mantenimiento, esta unidad fue considerada en la orden de servicio, lo que evidencia una falta de control por parte de la municipalidad y del propio contratista.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Contraloría detecta deficiencias en gestión del transporte turístico hacia Machu Picchu

Informes de mantenimiento de vehículos de serenazgo de Carabayllo estarían incompletos

En el documento, la Contraloría también mencionó que los informes presentados por el contratista estaban incompletos y carecían de sustento técnico. Por ejemplo, en el caso de las camionetas, solo se entregaron 14 de las 30 fotografías que debían servir como prueba del servicio realizado. Además, ninguno de los informes fue firmado por un mecánico automotríz, tal como se exigía en los términos de referencia.

En cuento a las motocicletas, la situación no fue distinta: de las 24 unidades programadas para mantenimiento preventivo, el contratista solo reportó haber trabajado en 16, sin brindar evidencia que justifique la omisión de las demás.

Mantenimiento de vehículos de serenazgo de Carabayllo se hicieron en taller sin licencia

Otra de las irregularidades detectadas es que, durante el proceso de perfeccionamiento del contrato, el contratista modificó de manera unilateral el local donde se presentarían los servicios de mantenimiento. Sin embargo, este nuevo establecimiento no cumplía con los requisitos básicos: no tenía licencia de funcionamiento, carecía de la infraestructura adecuada, del equipamiento estratégico y del personal especializado para llevar a cabo los trabajos.

Lo más preocupante según lo encontrado, es que, pese a que esta situación fue advertida en dos informes del Órgano de Control Institucional (OCI) de la misma municipalidad, la comuna de Carabayllo permitió que se ejecutara el servicio en ese talles sin condiciones mínimas.

Falta de control financiero de la municipalidad de Crabayllo

El informe de Contraloría también señala deficiencias en el área financiera. La municipalidad no aplicó a tiempo la retención de la garantía de fiel cumplimiento, equivalente al 10% del contrato (S/ 43 513.52), en las dos primeras entregas de servicio. Esta medida recién ejecutó en enero de 2025, varios meses después del inicio del contrato.

Del mismo modo, la Subgerencia de Serenazgo no habría advertido los retrasos en la ejecución de los trabajos ni aplicó las penalidades corresponidientes al contratista. Como resultado, solo se ejecutó el mantenimineto de 20 caminonetas y 18 motocicletas, lo que representa apenas el 70% del total contratado, y todo bajo condiciones contractules irregulares.

Por estas irregularidades, el ente ha determinado responsabilidades en cuatro funcionarios municipales. De ello, uno enfrenta también la responsabilidad civil y otro podría enfrentar consecuencias penales. La conclusión es que la Municipalidad de Carabayllo no garantizó un proceso de contratación transparente ni eficiente, comprometiendo la calidad del servicio de serenazgo que se brinda a la población.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.