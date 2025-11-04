HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más
Sociedad

Extorsionadores detonan dinamita en casa de alcalde de Huarmey y exigen S/200.000: autoridad plantea dejar su cargo tras atentado

La Policía y personal de la Depincri de Chimbote aseguraron que se encuentran investigando el caso a través de las cámaras de seguridad de la zona. No se descarta un conflicto político.

Delicuentes también amenazaron a alcalde Cavino Cautivo Grasa con la culminación de una obra pública.
Delicuentes también amenazaron a alcalde Cavino Cautivo Grasa con la culminación de una obra pública. | Facebook

Durante la madrugada del martes 4 de noviembre, sujetos no identificados detonaron un artefacto explosivo en la fachada de la vivienda del alcalde provincial de Huarmey, Cavino Cautivo Grasa, y dejaron una nota con amenazas. Tras el atentado, la autoridad no descartó renunciar a su cargo.

Según el propio alcalde, el hecho ocurrió alrededor de la 1:45 a. m., en las inmediaciones del parque Antonio Raimondi de dicha ciudad, en la región de Áncash. Los extorsionadores dejaron una carta en la que exigían el pago de S/200.000 y amenazaban con difundir videos comprometedores si no se cumplía con su demanda.

TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿Qué se sabe del atentado contra la vivienda del alcalde de Huarmey?

La explosión de la dinamita causó daños materiales en la fachada de la residencia del alcalde. En el lugar, agentes de serenazgo hallaron una nota firmada por los extorsionadores y una bala calibre 9 mm. En la misiva, los delincuentes exigían el pago de una suma considerable de dinero o, en su defecto, la culminación de una obra pública.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chimbote confirmó las indagaciones para establecer el origen del proyectil y posibles vínculos de los responsables con organizaciones delictivas que operarían en la región.

“Ya hemos tomado conocimiento de este hecho y estamos en proceso de investigar la procedencia de la bala”, indicaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Facha de la casa de Cavino Cautivo Grasa. Fuente: TV Huarmey

Alcalde de Huarmey plantea dejar el cargo

En una conferencia de prensa ofrecida horas después del atentado, Cautivo Grasa señaló que habría identificado a uno de los presuntos autores del ataque. El presunto delincuente habría difundido videos del momento exacto del ataque.

Por otro lado, el alcalde confirmó que evaluaría dejar su cargo en esta semana. “He conversado con mi familia y conversaré con los regidores para dar un paso al costado de la política. La política es cochina”, declaró el burgomaestre.

No obstante, evitó pronunciarse sobre si el móvil del atentado estaría relacionado con presuntos casos de corrupción o disputas políticas dentro de la comuna.

