Delicuentes también amenazaron a alcalde Cavino Cautivo Grasa con la culminación de una obra pública. | Facebook

Delicuentes también amenazaron a alcalde Cavino Cautivo Grasa con la culminación de una obra pública. | Facebook

Durante la madrugada del martes 4 de noviembre, sujetos no identificados detonaron un artefacto explosivo en la fachada de la vivienda del alcalde provincial de Huarmey, Cavino Cautivo Grasa, y dejaron una nota con amenazas. Tras el atentado, la autoridad no descartó renunciar a su cargo.

Según el propio alcalde, el hecho ocurrió alrededor de la 1:45 a. m., en las inmediaciones del parque Antonio Raimondi de dicha ciudad, en la región de Áncash. Los extorsionadores dejaron una carta en la que exigían el pago de S/200.000 y amenazaban con difundir videos comprometedores si no se cumplía con su demanda.

TE RECOMENDAMOS TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Atacan a bus de empresa ETUL4SA en Chorrillos a pocas horas del paro de transportistas

¿Qué se sabe del atentado contra la vivienda del alcalde de Huarmey?

La explosión de la dinamita causó daños materiales en la fachada de la residencia del alcalde. En el lugar, agentes de serenazgo hallaron una nota firmada por los extorsionadores y una bala calibre 9 mm. En la misiva, los delincuentes exigían el pago de una suma considerable de dinero o, en su defecto, la culminación de una obra pública.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chimbote confirmó las indagaciones para establecer el origen del proyectil y posibles vínculos de los responsables con organizaciones delictivas que operarían en la región.

“Ya hemos tomado conocimiento de este hecho y estamos en proceso de investigar la procedencia de la bala”, indicaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Facha de la casa de Cavino Cautivo Grasa. Fuente: TV Huarmey

Alcalde de Huarmey plantea dejar el cargo

En una conferencia de prensa ofrecida horas después del atentado, Cautivo Grasa señaló que habría identificado a uno de los presuntos autores del ataque. El presunto delincuente habría difundido videos del momento exacto del ataque.

Por otro lado, el alcalde confirmó que evaluaría dejar su cargo en esta semana. “He conversado con mi familia y conversaré con los regidores para dar un paso al costado de la política. La política es cochina”, declaró el burgomaestre.

No obstante, evitó pronunciarse sobre si el móvil del atentado estaría relacionado con presuntos casos de corrupción o disputas políticas dentro de la comuna.