Policía muere tras disparo de su compañero en vivienda cercana a base PNP de Trujillo

Agente de la Policía Nacional pierde la vida en incidente en Trujillo | Difusión

Un suboficial de la Policía Nacional perdió la vida la mañana del 24 de diciembre en un incidente con arma de fuego en su cuarto alquilado, ubicado en la intersección de la avenida Uruguay con la avenida Argentina, en el distrito de La Esperanza, a dos cuadras de la base policial Halcones en La Libertad.

Según el reporte de la Central de Emergencia de Trujillo, el agente S3 PNP Gerson Benites Bermudes, quien estaba de servicio entrante desde las 06:30 a. m., se retiró a su cuarto tras recoger su armamento en la base. Minutos después, solicitó apoyo a la central luego de que su compañero, S3 PNP Edinson Castillo Gonzales, con quien compartía el cuarto, recibiera un disparo en la cabeza y falleciera.

Un suboficial de la Policía Nacional, Gerson Benites Bermudes, murió por un disparo en su cuarto en La Esperanza, Trujillo. Foto: Mininter.

Suboficial fallece en Trujillo tras incidente con arma de fuego

Tras el incidente, la CCDE-105 activó al SAMU para que acudiera al lugar del hecho. La situación fue puesta en conocimiento de la superioridad policial para iniciar las investigaciones correspondientes.

Ambos efectivos se encontraban de servicio en la base Halcones en el momento del incidente. Las autoridades aún no han aclarado las circunstancias que llevaron al hecho, por lo que las diligencias continúan para determinar responsabilidades y esclarecer lo sucedido.

Nota en desarrollo...