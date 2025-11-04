HOYSuscripcion LR Focus

Betssy Chávez asilada y noticias policiales de políticos | Sin Guion con Rosa María Palacios

Asesinatos en estado de emergencia: Carlincatura retrata a las autoridades ajenas a las víctima de la delincuencia en el país

La caricatura de hoy expone la cantidad de peruanos fallecidos a manos de la delincuencia a pesar del estado de emergencia en Lima y Callao.

Carlincatura de hoy sobre el estado de emergencia en el Perú. Foto: Composición/LR
Carlincatura de hoy sobre el estado de emergencia en el Perú. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, martes 4 de noviembre, retrata que los asesinatos en el Perú a manos de la criminalidad continúa a pesar del estado de emergencia que fue decretado en Lima y Callao. Según las cifras de Sinadef, se han reportado 121 homicidios en lo que va del Gobierno de José Jerí, pese a la medida tomada.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Caricatura política de Carlincatura del 4 de noviembre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 4 de noviembre de 2025

