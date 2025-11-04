Carlincatura de hoy sobre el estado de emergencia en el Perú. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, martes 4 de noviembre, retrata que los asesinatos en el Perú a manos de la criminalidad continúa a pesar del estado de emergencia que fue decretado en Lima y Callao. Según las cifras de Sinadef, se han reportado 121 homicidios en lo que va del Gobierno de José Jerí, pese a la medida tomada.

