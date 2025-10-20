La organización criminal Los Sanguinarios de la Construcción, liderada por Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, habría lavado dinero proveniente de la extorsión mediante conciertos populares realizados en Lima, según la Fiscalía, revelado por un reportaje de Cuarto Poder. De acuerdo con la entidad pública, la empresa organizadora de eventos obtenía ganancias por la venta de cervezas, el alquiler de baños portátiles y la realización de conciertos de cumbia bajo la fachada de la productora AS Producciones, cuyas iniciales corresponden al verdadero nombre de ‘El Jorobado’.

Diversos artistas musicales, como Agua Marina, Brunella Torpoco o Zaperoko, mencionaron el nombre de esta productora sin saber que detrás de ella se encontraba uno de los criminales más peligrosos del Perú. Sin embargo, ‘El Jorobado’ no habría actuado solo. El día de su captura, a inicios de octubre, fueron detenidos otros presuntos implicados que lo habrían ayudado en estas actividades. Glemn Montes Malaver, uno de los intervenidos, fue señalado por la Fiscalía como uno de sus principales coordinadores. Según la investigación, habría utilizado su empresa Jessmir Producciones como promotora del concierto de Agua Marina, donde recientemente se registró un atentado.

Empresa vinculada a red de 'El Jorobado' habría participado en organización del cumpleaños de alcalde de Comas

Otro de los miembros detenidos durante la captura de ‘El Jorobado’ y vinculado a su organización fue Edwin Yhony Díaz Vila, alias ‘Pipo’, quien, mediante sus empresas SK & J Servicios Generales y Baños Portátiles SKJ E. I. R. L., alquilaba baños portátiles para los conciertos organizados por la red de Adam Smith Lucano. Además, su influencia habría alcanzado al alcalde de Comas, Ulises Villegas. El 28 de julio de 2023, el burgomaestre celebró su cumpleaños en el Centro Deportivo Jesús Obrero, donde figuraba el nombre de la compañía de alias ‘Pipo’: SK & J.

Por otra parte, este personaje figura en el portal Claridad de la ONPE como aportante a la campaña de Ulises Villegas con S/1.000. Además, la empresa del presunto integrante de la red de ‘El Jorobado’, según los portales de transparencia, contrató con la Municipalidad de Comas en 2023. Recibió un pago de S/7.590 por el alquiler de baños portátiles y, entre 2024 y 2025, su otra compañía obtuvo nuevas contrataciones por un total de S/16.800. Estas órdenes de servicio fueron emitidas durante la gestión del alcalde Ulises Villegas.

Productora de 'El Jorobado' organizó el aniversario del distrito de Carabayllo

El distrito de Carabayllo celebró su aniversario el 28 de junio de 2023 en el estadio municipal, en un evento organizado por la productora de ‘El Jorobado’: AS Producciones. El logotipo de la empresa estuvo presente durante la actividad, donde también participaron, entre bambalinas, Glemn Montes Malaver y la compañía de ‘Pipo’: SK & J Servicios Generales. La celebración fue incluso promovida en las redes sociales del municipio y el ingreso fue libre, aunque con la condición de comprar la cerveza Cerlimás, empresa propiedad de ‘El Jorobado’.

Un mes después, se realizó el segundo festival de salsa en el mismo escenario, y las entradas llevaban el sello de AS Producciones, además de incluir publicidad de Cerlimás.

