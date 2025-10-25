HOYSuscripcion LR Focus

Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima
Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima     
🔴Generación Z: marcha nacional por justicia para Eduardo Ruiz | #EnVivoLR

Política

Gobierno de José Jerí promete una unidad especializada contra la extorsión

El premier Ernesto Álvarez, anunció el último miércoles la creación de una unidad especializada contra la extorsión la que trabajará de manera articulada con alcaldes y juntas vecinales.

Transportistas son los más afectados por las extorsiones. Foto: Andina
Transportistas son los más afectados por las extorsiones. Foto: Andina

El Gobierno de José Jerí anunció una serie de medidas que implementará para la lucha contra la extorsión en los próximos meses. Entre ellas, la creación de una unidad especializada contra la extorsión, algo que su antecesora Dina Boluarte también anunció, pero no lo implementó porque no dio los recursos.

Durante su presentación en el Congreso para pedir el voto de confianza, el presidente de Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que esta unidad especializada trabajará de forma articulada con otras entidades de seguridad, con los alcaldes y juntas vecinales, haciendo uso de los servicios de inteligencia.

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Marcha hoy 25 de octubre EN VIVO: Inicia movilización hacia el Congreso tras homenaje a Eduardo Ruiz en Plaza Francia

Según exministros consultados por este diario como Wilfredo Pedraza y Rubén Vargas, la única forma de combatir la criminalidad es con inteligencia policial y fortalecer con tecnologías de última generación a las funciones de inteligencia y a las unidades especializadas de la PNP.

Entre otras medidas para la lucha contra este flagelo, el Gobierno fortalecerá la División de Secuestros y Extorsión de la DIRINCRI con 100 nuevos efectivos especializados para operar en las zonas más afectadas por la criminalidad.

“Los departamentos de investigación criminal pasarán a depender directamente de la DIRINCRI, por la especialización y para una mejor trazabilidad de los casos y una respuesta más rápida frente al crimen organizado”, dijo el premier.

Protección a las víctimas

Para la protección de las víctimas que denuncian casos de extorsión, se ha dispuesto la activación de los mecanismos establecidos en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1611, que permitirá brindar seguridad y confianza. “Con la reserva de identidad, cada denunciante contará con un código único, garantizando su anonimato y protección”.

Se implementará, además, el botón de pánico antiextorsión, así las víctimas podrán alertar a la Policía Nacional de manera inmediata, permitiendo una respuesta rápida y protección.

Se creará el “banco de voces de investigados por extorsión”, una herramienta tecnológica que reforzará la labor de investigación criminal para la identificación de delincuentes.

Asimismo, se congelarán los fondos que se encuentran en las cuentas bancarias que utilizan los delincuentes. Con ello, se atacará la cadena logística de la criminalidad que causan terror a la ciudadanía, enfocándonos en cortarles el flujo del financiamiento y eliminar el canal de intimidación y amenaza que usan los delincuentes para cometer las extorsiones. “Solo de esta forma articulada se podrá vencer a la criminalidad”.

