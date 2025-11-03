Corte de luz en Áncash del 4 al 9 de noviembre, según Hidrandina: conoce las zonas y horarios afectados

Cortes de luz se concretarán en diferentes zonas y provincias. | Foto: composición LR/El Peruano/Hidrandina

Cortes de luz se concretarán en diferentes zonas y provincias. | Foto: composición LR/El Peruano/Hidrandina

Del 4 al 9 de noviembre de 2025, Hidrandina confirmó que se realizará una interrupción programada del suministro eléctrico en Áncash. Esta medida responde a trabajos de mantenimiento en las redes de distribución. Como consecuencia, diversas zonas de la región experimentarán cortes de energía, por lo que se recomienda a los usuarios adoptar las precauciones correspondientes.

Asimismo, esta suspensión contribuirá a la mejora de la red eléctrica en distintas áreas de Áncash. Tras el anuncio, Hidrandina instó a la población a actuar con precaución.

TE RECOMENDAMOS TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿Qué zonas de Áncash no tendrán luz del 4 al 9 de noviembre?

Martes 4 de noviembre: 10:00 a. m. a 1:00 p. m

Casma: Ministerio De Vivienda, Fray Martin, Manuel Arévalo, Hábil Zona I-II, Av. Perú Centro Cívico, California, Corina Arnao (Mz. C)

Viernes 7 de noviembre: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Caraz: Barrio Malambo, San Miguel Chico, Santa Teresita, Barrio las Palmeras, Circunvalación Este y Norte, Mercado Central Caraz, Barrio Chungana, Barrio Nueva Victoria, Cruz Viva, la Campiña, Yuracoto, Yanahuara, Cullashpampa y sus respectivos anexos.

Domingo 9 de noviembre: 7:30 a. m. a 5:30 p. m

Huarmey: Huarmey, Culebras, Huayan, Malvas y Cochapeti

Aija: Coris

Huaraz: Huanchay

Recuay: Pararin