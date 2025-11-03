HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     
Sociedad

Corte de luz en Áncash del 4 al 9 de noviembre, según Hidrandina: conoce las zonas y horarios afectados

En Áncash, los cortes de energía impactarán varias áreas, por lo que Hidrandina recomienda a los usuarios tomar precauciones.

Cortes de luz se concretarán en diferentes zonas y provincias.
Cortes de luz se concretarán en diferentes zonas y provincias. | Foto: composición LR/El Peruano/Hidrandina

Del 4 al 9 de noviembre de 2025, Hidrandina confirmó que se realizará una interrupción programada del suministro eléctrico en Áncash. Esta medida responde a trabajos de mantenimiento en las redes de distribución. Como consecuencia, diversas zonas de la región experimentarán cortes de energía, por lo que se recomienda a los usuarios adoptar las precauciones correspondientes.

Asimismo, esta suspensión contribuirá a la mejora de la red eléctrica en distintas áreas de Áncash. Tras el anuncio, Hidrandina instó a la población a actuar con precaución.

TE RECOMENDAMOS

TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Áncash: cantante falleció tras recibir varios disparos al salir de una presentación en Huarmey

lr.pe

¿Qué zonas de Áncash no tendrán luz del 4 al 9 de noviembre?

Martes 4 de noviembre: 10:00 a. m. a 1:00 p. m

Casma: Ministerio De Vivienda, Fray Martin, Manuel Arévalo, Hábil Zona I-II, Av. Perú Centro Cívico, California, Corina Arnao (Mz. C)

Viernes 7 de noviembre: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Caraz: Barrio Malambo, San Miguel Chico, Santa Teresita, Barrio las Palmeras, Circunvalación Este y Norte, Mercado Central Caraz, Barrio Chungana, Barrio Nueva Victoria, Cruz Viva, la Campiña, Yuracoto, Yanahuara, Cullashpampa y sus respectivos anexos.

PUEDES VER: Huaripampa y Antamina: conflicto por tierras ancestral genera tensiones en Áncash

lr.pe

Domingo 9 de noviembre: 7:30 a. m. a 5:30 p. m

Huarmey: Huarmey, Culebras, Huayan, Malvas y Cochapeti

Aija: Coris

Huaraz: Huanchay

Recuay: Pararin

Notas relacionadas
Teleférico Huascarán, el megaproyecto de US$ 30 millones que conectará dos atractivos turísticos en Áncash

Teleférico Huascarán, el megaproyecto de US$ 30 millones que conectará dos atractivos turísticos en Áncash

LEER MÁS
Áncash: cantante falleció tras recibir varios disparos al salir de una presentación en Huarmey

Áncash: cantante falleció tras recibir varios disparos al salir de una presentación en Huarmey

LEER MÁS
Cinco crímenes en las últimas 24 horas

Cinco crímenes en las últimas 24 horas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

LEER MÁS
¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

LEER MÁS
Paro de transportistas del 4 de noviembre EN VIVO: rutas afectadas, quiénes acatan, desvíos y más de la protesta en Lima y Callao

Paro de transportistas del 4 de noviembre EN VIVO: rutas afectadas, quiénes acatan, desvíos y más de la protesta en Lima y Callao

LEER MÁS
Más de 250 empresas de transporte acatarán paro este martes en Lima y Callao tras asesinato de dos choferes

Más de 250 empresas de transporte acatarán paro este martes en Lima y Callao tras asesinato de dos choferes

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela responde a Trinidad y Tobago tras anuncio de deportaciones: "Nosotros no dañamos a sus ciudadanos"

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Sociedad

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Así se vivió el paro de transportistas en el Callao durante el 3 de noviembre: medida fue acatada parcialmente

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025