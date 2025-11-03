Corte de luz en Áncash del 4 al 9 de noviembre, según Hidrandina: conoce las zonas y horarios afectados
En Áncash, los cortes de energía impactarán varias áreas, por lo que Hidrandina recomienda a los usuarios tomar precauciones.
Del 4 al 9 de noviembre de 2025, Hidrandina confirmó que se realizará una interrupción programada del suministro eléctrico en Áncash. Esta medida responde a trabajos de mantenimiento en las redes de distribución. Como consecuencia, diversas zonas de la región experimentarán cortes de energía, por lo que se recomienda a los usuarios adoptar las precauciones correspondientes.
Asimismo, esta suspensión contribuirá a la mejora de la red eléctrica en distintas áreas de Áncash. Tras el anuncio, Hidrandina instó a la población a actuar con precaución.
¿Qué zonas de Áncash no tendrán luz del 4 al 9 de noviembre?
Martes 4 de noviembre: 10:00 a. m. a 1:00 p. m
Casma: Ministerio De Vivienda, Fray Martin, Manuel Arévalo, Hábil Zona I-II, Av. Perú Centro Cívico, California, Corina Arnao (Mz. C)
Viernes 7 de noviembre: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Caraz: Barrio Malambo, San Miguel Chico, Santa Teresita, Barrio las Palmeras, Circunvalación Este y Norte, Mercado Central Caraz, Barrio Chungana, Barrio Nueva Victoria, Cruz Viva, la Campiña, Yuracoto, Yanahuara, Cullashpampa y sus respectivos anexos.
Domingo 9 de noviembre: 7:30 a. m. a 5:30 p. m
Huarmey: Huarmey, Culebras, Huayan, Malvas y Cochapeti
Aija: Coris
Huaraz: Huanchay
Recuay: Pararin