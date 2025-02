Hombre sufrió derrame cerebral y pasó 3 días en la maletera de un auto esperando atención médica en SJL

Juan Coral, un chofer de 54 años de edad, sufrió un derrame cerebral en la ciudad de Huarmey. Su situación era crítica, por lo que su familia decidió trasladarlo a Lima con la esperanza de recibir atención médica. Sin embargo, al llegar a la capital, tuvo que sobrevivir en condiciones inhumanas: pasó más de 3 días en la maletera de un auto porque el hospital no contaba con camas disponibles.

Según relató su esposa en ATV, Juan tuvo que permanecer acostado sobre un colchón dentro de la maletera de un vehículo station wagon, estacionado al interior de una cochera alquilada en San Juan de Lurigancho.

PUEDES VER: Fiscalizan Mall Aventura San Juan de Lurigancho en medio de cierre masivo de centros comerciales

"Nos dijeron que hay peores que él, que todavía está en buenas condiciones. Cómo en buenas condiciones. Él no se puede sentar ni comer, le digo. No mueve la mitad del cuerpo. Que pase por su cita, me respondieron", relató la esposa de Juan.

Además, dio a conocer que, durante varios días, su única fuente de alimento fueron las frutas que les regalaba el propietario del lugar donde se refugiaban. Asimismo, debido a su condición, el paciente no pudo ingerir los alimentos suaves que necesitaba. Incluso señala que cada día le tomaba el pulso para asegurarse de que seguía con vida.

Les negaron atención médica

Según cuenta la esposa de Juan, el hospital Santo Toribio de Mogrovejo les negó atención médica porque estaba estable y no contaba con camas. Sin embargo, señala: "Ayer que entramos por los análisis, las camas están ahí, botadas. Ni siquiera las utilizan, sin embargo, nos negaron".

Horas después del informe, se supo que el personal médico fue notificado y finalmente brindó atención al hombre en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Perú - Hospital Santo Toribio de Mogrovejo.

Finalmente, la hermana de Juan, Eulogia Coral, puso a disposición el número 996512139 para recepcionar cualquier tipo de ayuda solidaria.

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.