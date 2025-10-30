HOYSuscripcion LR Focus

"Limpias espirituales" por videollamada en Perú: la nueva modalidad de extorsión que alarma en ciudades como Cusco y Chiclayo

Una mujer de 42 años en Cusco denunció ser víctima de extorsión tras realizarse una supuesta “limpia espiritual” por videollamada, en la que el agresor obtuvo imágenes privadas. En Chiclayo, una enfermera reportó un caso similar.

"Limpias espirituales" por videollamada en Perú, nueva modalidad de extorsión
"Limpias espirituales" por videollamada en Perú, nueva modalidad de extorsión

La promesa de atraer prosperidad o alejar energías negativas terminó convirtiéndose en una trampa digital para una mujer de 42 años en Cusco, quien denunció recibir mensajes extorsivos de un presunto “guía espiritual”, identificado como L.Q.R.R. El agresor obtuvo imágenes íntimas de la víctima, tras realizarle una supuesta “limpia espiritual” por videollamada.

Otro caso se registró en Chiclayo, donde una enfermera de 41 años reportó que luego de participar en un supuesto “baño de florecimiento” virtual, comenzó a recibir mensajes intimidatorios exigiéndole dinero para no difundir el video privado. Frente a la presión, la mujer transfirió el monto solicitado antes de bloquear el contacto, pero el acoso continuó mediante llamadas desde números extranjeros. Frente a esta situación, Henrry Valdiviezo Vásquez, especialista en Derecho Digital, señaló cómo actuar frente a esta nueva modalidad de extorsión.

lr.pe

¿Qué es la ‘sextorsión’?

En agosto, una enfermera de 41 años, identificada con las iniciales M. E. P. P., solicitó el servicio de un supuesto “curandero” tras ver un anuncio en redes sociales que ofrecía un ritual para “liberar energías negativas”. Confiando en el servicio por el elevado costo de este –S/800 por la sesión por videollamada de WhatsApp–, accedió a realizar el ritual desde su propia ducha, mientras el presunto “guía espiritual” le aseguraba que el proceso debía ser grabado para “cerrar el ciclo energético”. Al terminar la “limpia”, comenzó a recibir amenazas que le exigían pagar para no difundir el video íntimo.

Caso similar le sucedió a una mujer en Cusco, quien, tras denunciar el hecho, el juzgado prohibió al denunciado acercarse o comunicarse con la víctima y difundir las imágenes. Aunque últimamente se vienen reportando en diferentes partes del Perú denuncias por ‘sextorsión’ –exigencias de dinero para no difundir el material con contenido sexual explícito enviado consensuadamente–, Valdiviezo señaló que este tipo de delitos ha ido incrementándose con el mayor uso de tecnologías, partiendo desde 2020 con el auge de las comunicaciones electrónicas a través de plataformas de videollamada como zoom o WhatsApp.   

“Incluso, antes de 2020 ya se presentaban este tipo de casos, solo que eran tipificados bajo otros delitos, como extorsión o chantaje, dependiendo del contexto en particular, pero ya ahora tiene una connotación mucho más especializada, como puede ser la ‘sextorsión’ o el chantaje sexual”, indicó.

Según la Corte Superior de Justicia de Cusco, entre enero y septiembre de este año, el Módulo Judicial Integrado en Violencia recibió más de 3.000 denuncias, de los que otorgó 2.920 medidas de protección en favor de mujeres, que suelen ser las principales víctimas de este agravio.

¿Qué sanciones enfrentan los ‘sextorsionadores’?

En lo normativo, la Ley 3036 incluye a la 'sextorsión' como parte de los delitos de violencia sexual y el artículo 200 y 201 del Código Penal detallan las sentencias definitivas para quienes incurran en esta infracción.

“En estos casos, la pena depende del acto como tal. Si es solamente extorsión, (…) estas penas pueden ir desde dos hasta cinco años. Si estamos hablando de una situación en la que ya se ha difundido la imagen, digamos que la víctima no accedió a ningún tipo de chantajes o lo ha visto en redes sociales, aquí la sanción puede ir hasta cinco años”, explicó.

Valdiviezo resaltó que la sanción se suele definir de acuerdo a los agravantes que se presenten en el caso. Factores como si el agraviado es menor de edad, es pareja de la víctima, presenta alguna ventaja como una relación de verticalidad o ha quebrantado la confianza, podrían incrementar la pena.

Este delito impone penas de hasta 5 años de cárcel.

Este delito impone penas de hasta 5 años de cárcel. Foto: Getty Images.

¿Qué hacer si soy víctima de ‘sextorsión’? 

El abogado especialista en Derecho Informático señaló que, al ser víctima de ‘sextorsión’, lo más importante es no entrar en pánico y no borrar nada de la información brindada por el extorsionador, pues ello permitirá luego identificar el número del agresor, su IP y la cuenta, en caso la agraviada haya sido contactada por alguna red social como Messenger o Instagram.

“En el caso de que sea algún tipo de extorsión a cambio de dinero, no dejar de comunicarse y de alguna u otra manera seguir la corriente hasta cierto punto de identificar los datos bancarios de estas personas para que cuando ya se haga la denuncia, a través de, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía Nacional, o en cualquier comisaria se pueda proporcionar estos datos”, detalló.

