El 94% de mujeres creyentes en Perú apoyan el aborto legal, pero enfrentan desinformación por parte de autoridades

La organización feminista Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, antecedió a La República datos importantes sobre el aborto en el Perú. Reveló que el 78% de la población femenina está a favor de la interrupción del embarazo cuando su vida se encuentra en riesgo y que, el 63% lo respalda en casos de violación.

El estudio "Mujeres, vida y cotidianidad: Encuesta nacional sobre percepciones y experiencias de aborto en el Perú" realizada por Ipsos, por encargo de Demus y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), registró información a partir de encuestas realizadas a mujeres de 18 a 65 años de edad en zonas rurales y ciudades a nivel nacional.

TE RECOMENDAMOS "Queremos vivir": transportistas en caravana se desplazan por Panamericana Norte

Katya Herrera, representante de la organización feminista, sostuvo que una de las preguntas claves del registro fue conocer qué tan importante es la religión en la vida de las mujeres, porque "puede ser una característica que puede contraponerse a una posición". En ese sentido, se identificó que el 94% de la población creyente femenina apoya el aborto legal.

PUEDES VER: Transportistas de Lima se movilizan por la Panamericana Norte y Panamericana Sur hacia el Congreso en protesta contra extorsiones

Aborto, desinformación y muerte

Según Herrera, una de cuatro mujeres recibe información sobre el aborto legal, pero puntualiza que esta comunicación no es obtenida por autoridades como el Ministerio de Salud (Minsa), sino por un conocimiento general. Es decir, "han escuchado en algún lugar, televisión o por información en redes".

Ante ello, la vocera de Demus indicó que, "el aborto es un derecho básico, porque acceder a un aborto salubre salva vidas". Asimismo, evidenció que esta problemática de salud pública es invisibilizada por el contexto de alta criminalidad que enfrenta el país en la actualidad.

"El aborto es una cuestión cotidiana. El aborto es algo que se da día a día, mientras todo esto ocurre en el país, las mujeres y personas con capacidades gestativas siguen abortando... demandamos que se cumpla la ley de aborto terapéutico, al igual que el protocolo que establece el Minsa en todas las entidades de salud", agregó.

Problema de salud pública

En el Perú, el aborto es un tema de salud pública, de las diversas causales que tiene, el terapéutico es un procedimiento legal desde 1924. Sin embargo, esta media no cubriría la demanda social, ya que según un informe del portal periodístico Salud con Lupa en el 2023, se estima que cerca de 1000 mujeres interrumpen su proceso de gestación voluntariamente al día.

Demus, en voz de Katya Herrera, exige que se amplíe el derecho al aborto terapéutico, que este se extienda a otras causales, como en los casos de violación sexual o cuando el embarazo pone en grave riesgo la salud física y mental de las mujeres. Además, que esta información sea extendida, porque no existe una comunicación exacta sobre el acceso a una interrupción legal.

Adolescentes y niñas si acceden al aborto terapéutico

La representante de Demus, aclaró que la modificación que "logró" la congresista Milagros Jáuregui sobre el aborto terapéutico en el Congreso de la República, solo tiene alcance en el Instituto Nacional Materno Perinatal, conocido como la Maternidad de Lima. "Existe el protocolo de aborto terapéutico que rige en todas las unidades de salud del país, en el que se incluye a la Maternidad de Lima. Cada una de ellas aplica su propio protocolo. Entonces, lo dicho por Jauregui, solo se ha logrado en la Maternidad. Este no afecta el protocolo general del Minsa, ni a los hospitales de todo el país".

"Que quede claro que las mujeres, niñas y adolescentes pueden seguir yendo a los centros de salud y solicitar un aborto terapéutico cuando han sufrido violencia sexual u otra patología que ponga en grave riesgo la vida física y mental de la persona gestante. Es importante informar que el protocolo de aborto terapéutico se mantiene", aclaró Herrera.

Para la organización es importante que los medios de comunicación difundan los alcances del aborto legal, ya que "es peligroso que se instale una narrativa, desde el Congreso, que las mujeres ya no podrán acceder a un aborto terapéutico en un caso de violación".

Muertes silenciosas

Demus reveló que no registra una cifra exacta sobre muertes a causa de un aborto inseguro, porque la mayoría se realiza en la clandestinidad por fuerza mayor y que llegan a los hospitales como "muerte materna". Sin embargo, expusieron que cada 10 días una niña fallece a causa de un embarazo forzado. Uno de ellos fue el caso de Nelvia, una menor de 11 años que murió luego de dar a luz en Huánuco. En ese sentido, se exige que los centros de salud que reciban a menores de 14 años embarazadas se les trate como víctimas de violencia sexual y que, deben recibir información sobre su derecho al aborto terapéutico.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

