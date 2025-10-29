HOYSuscripcion LR Focus

Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco
Sociedad

Tragedia en Cusco: tres fallecidos tras caída de helicóptero en planta de gas de Pluspetrol

El siniestro ocurrió cerca de las 2:30 p.m. durante maniobras de carga en la planta de gas natural Malvinas, en Cusco.

Helicóptero de Helisur sufre accidente en Planta de Gas Natural Malvinas
Helicóptero de Helisur sufre accidente en Planta de Gas Natural Malvinas | Foto: Pluspetrol

Pluspetrol informó que este miércoles 29 de octubre un helicóptero de la empresa Helisur sufrió un accidente mientras realizaba maniobras de carga en la zona de operaciones aéreas de la Planta de Gas Natural Malvinas, ubicada en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco. Según la compañía, las tres personas que se encontraban a bordo perdieron la vida tras el impacto.

En un comunicado, la empresa precisó que el siniestro ocurrió alrededor de las 2:30 p.m., cuando la aeronave realizaba labores logísticas en una zona donde el tránsito aéreo es constante debido al traslado de suministros y personal técnico. Pluspetrol lamentó profundamente el fallecimiento de los trabajadores involucrados en el accidente.

Comunicado oficial de Pluspetrol.

Comunicado oficial de Pluspetrol.

Pluspetrol activa protocolos tras tragedia aérea en Cusco

Por el momento, se desconoce la identidad de las tres víctimas, aunque la empresa confirmó que se trataba de trabajadores que prestaban servicio en la planta. “Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de las tres personas que se encontraban a bordo. Junto al plan de respuesta de emergencia aérea de Helisur, también se activó de forma inmediata nuestro sistema de respuesta ante este tipo de emergencias, a fin de realizar las labores correspondientes”, se lee en el comunicado.

Asimismo, Pluspetrol informó que mantiene comunicación y coordinación permanente con la empresa Helisur, propietaria del helicóptero siniestrado, y que ya se notificó a las autoridades competentes, quienes se encuentran realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Nota en desarrollo...

