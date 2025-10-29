Puno: detienen a profesor acusado de violencia sexual contra alumna de 6 años

El detenido fue trasladado hasta la comisaria de Moho, en Puno. Foto: Composición LR / Cinthia Alvarez

El detenido fue trasladado hasta la comisaria de Moho, en Puno. Foto: Composición LR / Cinthia Alvarez

Efectivos de la Comisaría de Conima detuvieron a un docente de 45 años, investigado por un presunto caso de violencia sexual cometido contra una niña de 6 años de educación inicial en la localidad de la provincia de Moho, Puno.

Según el reporte policial, la intervención se ejecutó en horas de la mañana del martes 28 de octubre de 2025, luego de que el personal del Centro de Salud de Conima alertara sobre la atención de una menor que presentaba signos de agresión sexual.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

De acuerdo con la información preliminar, la menor, quien cursa estudios en una institución educativa inicial Japsise, habría sido víctima del ataque horas antes de la mañana, dentro del propio plantel escolar. El principal implicado sería el profesor encargado del aula.

PUEDES VER: Docente se queda sin trabajo tras denunciar a colega nombrado por acoso sexual en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno

Tras recibir la denuncia, los agentes desplegaron un operativo en la zona y lograron ubicar y detener al sospechoso en los alrededores del Centro de Salud. El intervenido fue identificado como Armando Condori Gutiérrez, natural de Huancané, quien fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que deberá disponer las pericias correspondientes y definir la situación legal del investigado en las próximas horas, mientras la menor recibe protección y atención especializada.