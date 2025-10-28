HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ciudadanos reportan filtración de datos personales en la web del Padrón de Elecciones 2026 de Reniec

Usuarios reportan que información privada como DNI, direcciones y nombres completos de ciudadanos figuran en la plataforma de Reniec.

Ciudadanos reportaron la posible filtración de datos personales en la plataforma de Reniec. Foto: Composición LR
Ciudadanos reportaron la posible filtración de datos personales en la plataforma de Reniec. Foto: Composición LR

Cientos de usuarios han reportado una posible filtración de datos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a través de la página web de la institución. De acuerdo con los reportes, se ha visualizado la información personal de varios ciudadanos solo con el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) en el padrón inicial de Elecciones Generales 2026. Las imágenes muestran nombres completos, números de identidad, direcciones, entre otros.

Según precisan los usuarios, usando el número de DNI se puede visualizar los datos personales de los ciudadanos que tienen el mismo apellido. Cabe precisar que la Lista del Padrón Inicial (LPI) es el primer borrador del padrón de un proceso electoral que muestra nombres, apellidos, distrito, provincia y departamentos registrados de quien lo esté solicitando. Asimismo, permite corroborar si la información de su documento de identidad es la correcta en dicho registro.

Nota en desarrollo

