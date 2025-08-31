El Ministerio Público anunció la próxima implementación de una Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar en Yutupis, en el distrito de Río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Esta medida responde a los informes sobre el aumento de casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes en la zona.

Al respecto, el fiscal adjunto provincial penal Mixto, Richard Vilchez, señaló que la creación de la Fiscalía se da a favor de la población Awajún tras escuchar el llamado de las lideresas awajún, quienes han demandando la presencia de autoridades para atender de manera adecuada sus denuncias. En ese sentido, indicó que esta sede permitirá que los casos sean investigados con mayor celeridad, con el fin de que las víctimas consigan justicia.

Además, se refirió acerca de las coordinaciones que se realizan para poner en marcha la nueva sede. "Nuestra labor es permanente, atendemos las 24 horas del día los siete días de la semana, pero requerimos más personal, energía con paneles solares y la implementación de una comisaría para reforzar el trabajo en la zona", señaló.

Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer será implementada en comunidad Awajún

El contexto en el que se implementa esta nueva Fiscalía es alarmante. De acuerdo a Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, los casos de abuso sexual en contra de menores de edad se continúan registrando. Ella indicó que la coordinadora del Centro de Emergencia Mujer (CEM) le informó que existen al menos cuatro nuevos casos, y que una adolescente se encuentra en riesgo de embarazo tras haber sido víctima de violación. "Es lamentable seguir escuchando estas situaciones. Los casos no han parado. Todavía hay contagios de VIH", señaló Pioc.

Asimismo, se refirió acerca de la creación de la Fiscalía y señaló que esta nueva sede debe estar "bien equipada, con profesionales, fiscales y psicólogas mujeres, que brinden confianza a las víctimas". En ese sentido, señaló que esperan la permanencia de médicos legistas y la disponibilidad de cámara Gessel.

"En Nieva, un médico legista llega cada 2 semanas. No hay permanencia en la cámara gessel. Esperamos que el médico legista también sea mujer porque hay mucha desconfianza en el médico legista. Hay personas que han denunciado que no han tenido un buen trato", indicó.

Además, la presidenta del Consejo destacó la necesidad de que los profesionales que trabajen en la Fiscalía conozcan los idiomas indígenas como el Awajún y Wampis. "Las hermanas indígenas deben contar con traductoras que hablen ambas lenguas para poder entender y expresar sus testimonios", explicó.

También, denunció que las víctimas a menudo se sienten incomprendidas o maltratadas durante el proceso de denuncia y resaltó que la justicia en la provincia de Condorcanqui es excesivamente lenta.

"A veces reprograman una fecha y no está el fiscal o juez, y tienen que volver a reprogramar y traer a la víctima. Muchas de ellas rechazan la atención porque no hay una justicia inmediata. Muchas de ellas ya son madres de familia, ya han pasado años sin tener justicia. La justicia es muy lenta en Condorcanqui. No se ven los resultados", manifestó.

Por último, exigió que las autoridades mejoren la eficacia del sistema judicial en la región. "Es necesario que el personal esté bien capacitado y que las condiciones de trabajo les permitan llevar a cabo su labor de manera efectiva", dijo.

