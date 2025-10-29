Cuando se encontraba camino a su vivienda en San Juan de Lurigancho (SJL), una mujer de 38 años fue asaltada por falsos colectiveros tras abordar un vehículo en el Centro de Lima. La víctima, quien prefirió no identificarse para salvaguardar su seguridad, reveló para las cámaras de Latina que se quedó dormida minutos después de abordar el transporte y que, al despertar, fue lesionada y amenazada por delincuentes, quienes le exigieron sus claves bancarias para no atentar contra su vida.

Además de arrebatarle el celular y la billetera, los asaltantes le robaron S/5.000 y solicitaron un préstamo a su nombre, que ahora deberá pagar por varios meses. Luego de despojarla de sus pertenencias, los delincuentes la dejaron en un cerro del distrito.

Falsos colectiveros endeudan a mujer

El sábado 11 de octubre, como parte de su rutina habitual, una mujer abordó un colectivo entre la avenida Garcilaso de la Vega y la avenida Bolivia con dirección hacia su vivienda. “Me confío porque en la parte de adelante había una señorita y en la parte de atrás una pareja supuestamente de enamorados porque cuando subí los vi bien abrazados. Como vi que eran dos mujeres, un joven, me subí confiada. Simplemente, me senté, acomodé mis cosas y de ahí entré en un sueño profundo”, reveló.

Minutos después, cerca al Metro La Hacienda, en San Juan de Lurigancho, la víctima despertó sintiendo golpes e hincones en su cuerpo. Además, un sujeto la colocó entre sus piernas y le apretó el cuello, amenazándola con atentar contra su vida si no brindaba las claves de sus cuentas bancarias. “Dame las contraseñas de las tarjetas y si te equivocas, te voy a matar”, le exigieron los delincuentes.

Los hampones robaron S/5.000 de sus cuentas bancarias y la dejaron endeudada con un préstamo que realizaron a su nombre. “A los minutos que me pidieron las claves, escuché que el chofer, que era quien los dirigía, revisaba mi celular y les indicaba las contraseñas, le reclamó a la chica por qué se demoraba tanto si la había dejado cerca de Metro Hacienda. Por eso sé que ahí es donde se han hecho todos los retiros”, detalló.

Tras cometer el crimen, los delincuentes la abandonaron en un cerro, donde gracias al apoyo de un joven pudo comunicarse con sus familiares, quienes la recogieron.

Víctima denuncia mala respuesta de bancos frente a robo

A pesar de llevar pruebas como la denuncia policial e imágenes, la mujer señaló que el banco no le permitió cancelar sus tarjetas. “Me he acercado también a plataforma, con los documentos, con la denuncia, con médico legista, con las fotos y aun así me dijeron que lo más probable era que no proceda porque no había pagado un seguro”, indicó.

Cabe destacar que los asaltantes obtuvieron un préstamo a cuotas, por lo que la víctima tendrá que cubrir dichos pagos. Ahora, exige a la municipalidad de Lima y de SJL que entregue las imágenes de las cámaras de seguridad para que la Policía pueda identificar y detener a los implicados en el robo. Además, detalló que al acudir a la Depincri de San Juan de Lurigancho, los agentes le mencionaron que hay bastantes casos de víctimas bajo la misma situación.

