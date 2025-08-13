El distrito limeño de San Juan de Lurigancho, uno de los más poblados de la capital, tiene previsto abrir un nuevo centro comercial de 107.700 m² en el último trimestre de 2025. Este ocupará el espacio del actual Metro Haciendo, ubicado frente a la estación de la Línea 1 del Metro de Lima, y se espera que el centro comercial esté conectado directamente con dicha estación.

El nuevo centro comercial, cuenta con una inversión de S/900 millones y está liderado por la empresa chilena Cencosud. Tendrá un total de 345 tiendas distribuidas en 7 pisos, posicionándose como uno de los complejos comerciales más grandes y modernos del país.

¿Qué zonas tendrá el nuevo centro comercial de San Juan de Lurigancho?

El proyecto planea contar con áreas de entretenimiento, culturales, tiendas ancla, patios de comida e incluso una sección residencial. Jose Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP), destacó que este centro comercial será comparable con otros grandes, como el Jockey Plaza, y se establecerá como un referente comercial en la zona este de Lima.

¿Qué centros comerciales hay en San Juan de Lurigancho?

San Juan de Lurigancho cuenta actualmente con solo un centro comercial, el Mall Aventura, que ha tenido un gran éxito desde su apertura. Su popularidad evidencia el enorme potencial del distrito para proyectos de expansión de este tipo.

La llegada del nuevo centro comercial de Cencosud ampliará la oferta existente, brindando más opciones a los más de 1.5 millones de residentes del distrito. Este proyecto no solo impulsará el desarrollo económico, sino que también beneficiará a sectores como la construcción, el transporte y el comercio, según los promotores del proyecto.