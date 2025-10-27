HOYSuscripcion LR Focus

Falsos colectiveros secuestran a mujer por casi 24 horas en San Juan de Lurigancho y le roban S/22.000 en pleno estado de emergencia

La víctima, licenciada en enfermería, abordó un automóvil gris, donde cuatro delincuentes la amenazaron y le exigieron sus datos personales.

Una joven enfermera sufrió el robo de S/22.000 de sus cuentas bancarias cuando se subió un falso colectivo que la secuestró casi 24 horas.
Una joven enfermera sufrió el robo de S/22.000 de sus cuentas bancarias cuando se subió un falso colectivo que la secuestró casi 24 horas.

Una mujer de 41 años fue víctima de falsos colectiveros que la secuestraron durante casi 24 horas en San Juan de Lurigancho (SJL) y le robaron S/22.000 de sus cuentas bancarias, dinero que ahora deberá pagar nuevamente. El hecho ocurrió en pleno estado de emergencia. La víctima, licenciada en enfermería, relató que abordó un automóvil de color gris en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y Bolivia, en el Cercado de Lima, para dirigirse a su vivienda. Dentro del vehículo se encontraban cuatro personas, quienes resultaron ser sus secuestradores.

La enfermera contó a Latina que se sintió confiada al ver que había dos mujeres en el vehículo. “Había una en el asiento delantero, otra atrás y un joven a mi costado”, relató. Dentro del automóvil, uno de los hombres la obligó a agachar la cabeza y le colocó un cuchillo en el cuello. “Me quitaron el celular y accedieron a mi cuenta de Yape”, declaró.

PUEDES VER: Asesinatos tras megaoperativo de Migraciones y PNP en Lima Norte y Callao: un chofer y dos extranjeros muertos

Mujer fue trasladada a una cochera para brindar todos sus datos personales en SJL

El vehículo avanzó por la prolongación Tacna; sin embargo, a la altura del túnel San Martín, los delincuentes agredieron a la enfermera, la amenazaron y le vendaron los ojos. Luego, la trasladaron a una cochera en SJL, donde la obligaron a entregar todos sus datos personales y las claves de sus cuentas bancarias.

Por otro lado, la enfermera fue obligada a realizar actos en contra de su voluntad: los delincuentes le exigieron consumir drogas. Luego trajeron bebidas alcohólicas”, relató. Durante ese tiempo, permaneció encerrada y sin poder comunicarse con sus familiares. Más tarde, entre las avenidas Wiesse y José Carlos Mariátegui, los captores la obligaron a retirar una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria. Al ingresar al local, la víctima se desvaneció y fue en ese momento cuando el personal policial intervino para auxiliarla. “No recordaba ningún número de teléfono”, contó.

PUEDES VER: Padre de escolar denuncia a excompañeros de colegio por tocamientos indebidos a su hija: adolescente sufre amenazas de muerte

La enfermera pidió que se aceleren las investigaciones, ya que sus secuestradores aún permanecen libres. Los delincuentes tienen las llaves de su vivienda y todos sus datos personales. Además, solicitó apoyo a la municipalidad para acceder a los registros de las cámaras de seguridad de la zona. “Dicen que no está permitido, que debemos dejar un USB”, contó.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

