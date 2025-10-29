HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Sociedad

Extranjero golpea a personal de seguridad de posta médica en el Callao: PNP lo atrapó, pero luego fue liberado

Los residentes del Callao informan que este no es el primer incidente violento del ciudadano extranjero Jhojan Ortiz, quien ha tenido comportamientos agresivos hacia vecinos y escolares en la zona.

Un ciudadano de nacionalidad colombiana agredió a personal de seguridad de un centro médico del Callao.
Un ciudadano de nacionalidad colombiana agredió a personal de seguridad de un centro médico del Callao.

Un ciudadano colombiano, identificado como Jhojan Ortiz, protagonizó un violento ataque contra el personal de seguridad del centro de salud Palmeras de Oquendo, administrado por el Gobierno Regional del Callao. Según las imágenes registradas, el extranjero ingresó a la posta médica gritando y, tras ser confrontado por el vigilante, inició una agresión física. En el video se observa a Ortiz golpeando al agente con un tacho de basura y una silla, mientras intentaba evitar ser retirado del lugar.

Residentes de la zona informaron a América TV que no es la primera vez que Ortiz reacciona de manera violenta, pues habría mostrado comportamientos agresivos similares con vecinos y escolares del Callao. El incidente ocurrió el 27 de octubre, y al día siguiente el ciudadano colombiano fue intervenido por agentes de la Comisaría de Oquendo tras ser hallado ocupando un terreno que no le pertenecía. En un primer momento, Ortiz negó haber agredido a alguien; sin embargo, al enterarse de que el video del ataque se hizo viral, cambió su versión y afirmó que solo acudió al centro de salud para pedir disculpas.

PNP capturó a Jhojan Ortiz, pero luego fue liberado

Un vecino del sector contó que fue testigo de la intervención de Jhojan Ortiz por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), aunque aseguró que el ciudadano extranjero no permaneció detenido por mucho tiempo. “La policía lo ha tenido un par de horitas”, relató el residente, quien añadió que poco después volvió a verlo comprando en una tienda cercana a su vivienda. “Le gritó a la señora también”, reveló el testigo, mostrando su preocupación por las reiteradas actitudes agresivas del sujeto en la zona.

No es la primera vez que Jhojan Ortiz es intervenido por la PNP. De acuerdo con los vecinos, el ciudadano colombiano ya había sido denunciado en ocasiones anteriores por sus actitudes violentas. Pese a las reiteradas quejas de los residentes, Ortiz continúa en libertad y actualmente se encuentra con paradero desconocido, lo que ha generado preocupación entre los habitantes del Callao.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

