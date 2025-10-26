HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Miraflores: PNP detiene a falsos colectiveros que captaban a víctimas en las afueras de discotecas

Agentes encontraron entre las pertenencias, armas de fuego, placas falsas y dos POS, tras una articulada persecución. Según las autoridades, implicados se movilizaban en vehículos anteriormente incautados. 

PNP capturó a hombres con armas de fuego en sus vehículos. Foto: Composición LR/24 Horas
PNP capturó a hombres con armas de fuego en sus vehículos. Foto: Composición LR/24 Horas

Golpe al crimen. Agentes de la División de Inteligencia de la Dirincri de la Policía Nacional detuvo a dos sujetos implicados en hacerse pasar como taxistas colectiveros para captar a potenciales víctimas y robarles sus pertenencias. Ambos fueron capturados tras una intensa persecución por varias cuadras en el distrito de Miraflores, uno de sus puntos estratégicos para cometer los crímenes.

Según el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, los hombres operaban en la salida de discotecas y zonas concurridas donde captaban a las personas ofreciéndoles cómodos precios de servicio de taxi. Tras lograr el objetivo, estas eran sometidas a diversos delitos como robos, secuestros, e incluso a tocamientos indebidos para posteriormente ser abandonadas en lugares desolados. Así lo indicó en un informe de 24 Horas.

Caen falsos colectiveros tras persecución en Miraflores

Los sujetos fueron identificados como César Carlos y Carlos Chávez. Las autoridades hallaron entre su pertenencias, armas de fuego, placas adulteradas, réplicas de pistolas, drogas y dos POS que utilizarían para facilitar la transferencia de dinero de sus víctimas. De acuerdo a la Policía, ambos contaban con historiales por delitos similares y anteriormente fueron detenidos por ellos. Chávez, por ejemplo, fue detenido por captar a una pareja en agosto de este año.

Asimismo, Montúfar señaló que las unidades con las cuales se movilizaban y cometían los crímenes, ya habían sido incautadas en otras ocasiones y estaban vinculadas con delitos. El coronel agregó que, al momento de los asaltos, también abordaban cómplices de su banda criminal quienes ayudaban a amordazar y tapar con mantas a las víctimas.

Cabe indicar que, durante la breve interrogación de los agentes policiales, uno de detenidos negó contar con antecedentes por secuestros, sin embargo, fueron esposados y puestos en manos de la Policía para continuar con las investigaciones y diligencias del caso.

