El alcalde Jesús Maldonado advirtió que un toque de queda en San Juan de Lurigancho sería complicado, afectando la economía local y proponiendo mejoras en el control territorial en lugar de restricciones. | composición LR

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, advirtió que un eventual toque de queda en su distrito sería “bastante complicado de cumplir” debido a su extensión y a la dinámica económica de la población. En lugar de medidas restrictivas, planteó fortalecer el control territorial y dotar de mayores herramientas legales y presupuestales a los gobiernos locales y las fuerzas del orden.

Entre sus propuestas, Maldonado solicitó que los serenos municipales puedan solicitar identificación durante las intervenciones. “Todos los días, la Policía Nacional y el Ejército van a hacer control territorial y de identificación. Eso retrasa los operativos, los serenos podrían hacerlo también”, señaló.

Además, explicó que la medida permitiría actuar con mayor rapidez en intervenciones. “En bares clandestinos, lugares donde probablemente hay explotación sexual, tendríamos que esperar la presencia de la policía para saber si los que están ahí son extranjeros ilegales o si tienen requisitoria”, indicó sobre el panorama actual en el distrito.

“Sin presupuesto, ninguna política pública funciona”

Maldonado también advirtió que sin recursos no hay posibilidad de sostener políticas efectivas contra la inseguridad. “Es importante que entienda el Ministerio de Economía y la Presidencia que ninguna política pública funciona sin recursos. Si no le asignamos recursos a la Policía Nacional para que pueda cerrar esta brecha enorme de logística, de tecnología, va a ser bastante difícil que le exijamos resultados más grandes de los que ya desea dar”, afirmó.

Asimismo, expresó su preocupación por el riesgo que enfrentan los fiscales en el distrito. “Estamos frente a una delincuencia y sicarios, organizaciones criminales con mucho poder económico que intimidan a los jueces y que intimidan a los fiscales. Ya una fiscal de San Juan de Lurigancho de manera valiente alzó su voz y ya le han dado protección, pero ¿qué está pasando con aquellos fiscales que no tienen esa protección, que no están haciendo la denuncia?”, cuestionó.

Propone medidas en SJL

El alcalde también pidió sanciones ejemplares para las empresas de telecomunicación. “De una vez castigos económicos, ejemplares, a las empresas de telecomunicación que siguen permitiendo que sus chips se vendan de manera indiscriminada y sin control”, señaló.

Sobre la coordinación con las autoridades, Maldonado señaló que en los primeros días de la declaratoria de emergencia, ha evidenciado la predisposición de la PNP y una mejor articulación con el Ejército. “Pero todavía sigue brillando por su ausencia Osiptel, que se sacude las manos frente a la tarea de integrar un comité de organización”. El funcionario indicó que mañana los citarán de manera formal, pero que Osiptel no está mostrando iniciativa para coordinar con la comuna e identificar antenas clandestinas alrededor de los penales.

Respecto a un eventual toque de queda, remarcó que la medida podría tener un fuerte impacto económico. “No solamente San Juan de Lurigancho, sino muchos distritos de la periferia, inician actividades desde bastante temprano y habría que ver cuáles son las condiciones que se dan en este toque de queda. Sabemos que una declaratoria de emergencia trae restricciones y vamos a tener que acatarlo si es que el gobierno lo da, pero que considere que mucha gente no se quede sin trabajar, no se quede sin estudiar”, dijo.

Alcalde solicita mayor autonomía en el distrito

Finalmente, el alcalde insistió en que la falta de presupuesto limita las acciones locales. “Sin presupuesto va a ser bastante complicado. El Ministerio de Economía nos dice si podemos gastar o no podemos gastar nuestra plata, la de la municipalidad. Debería haber una verdadera autonomía fiscal, pero también deberían darle presupuesto a las municipalidades que tienen baja recaudación histórica y niveles delictivos muy altos”, señaló.

“El orden es un factor importante para la seguridad. Ahí, donde hay orden, se reduce de manera considerable los índices delictivos”, concluyó.

