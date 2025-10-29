Detienen a presuntos integrantes de banda criminal dedicada a la extorsión en SJL. | Composición LR | RPP

La Policía Nacional (PNP) detuvo en un operativo a 12 presuntos integrantes de la banda criminal La Batería de Taquire, luego de intervenir un local donde se celebraba una boda en la avenida Las Lomas, en la urbanización Zárate, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Agentes del orden irrumpieron en el inmueble de manera repentina para intervenir a los recién casados e invitados. De acuerdo a información de la PNP, se detuvo a 103 personas (60 varones y 43 mujeres), después de las diligencias preliminares, solo se identificó a 12 sujetos, quienes presuntamente pertenecerían a una organización criminal dedicada a la extorsión. Se dejó en libertad a los demás detenidos.

PNP realizó operativo en SJL

El general PNP Carlos Romero Wetzell, director de Asuntos Internacional de la Policía Nacional y también jefe a cargo de la jurisdicción policial del distrito de San Juan de Lurigancho, manifestó que las detenciones de los investigados tiene como finalidad enviarlos a un penal.

"A estos 12 delincuentes, a estas 12 personas, que no tienen respeto por la vida humana, ellos son intervenidos, detenidos, y se les saca de la ciudadanía, para evitar que sigan cometiendo sus latrocinios. Eso es lo más importante, sacar de circulación a todos los delincuentes que vienen actuando soterradamente en esta ciudadanía", sostuvo el alto mando.

¿Qué sucedió en la intervención policial?

El operativo de la Policía logró intervenir a presuntos miembros de una banda criminal dedicada a la extorsión durante el estado de emergencia. Tras la intervención se incautó: tres armas de fuego, municiones, droga y celulares. Además, se identificaron a los supuestos criminales.

Eduardo Taquire Ramos (35)

Rolando Vera Carbajal (42)

Luis Cano Balabarca (28)

Sandro Huamán Llacsahuanga (25)

Pedro Pariona Mejía (27)

Luis Macavilca Neira (25)

Vidal Chanco Condori (34)

Marco Chaico Falcón (25)

Rayan Carhua Julca (28)

Royer Ramos Llauca (33)

Jefferson Chávez Lachira (25)

Jeffry Bustamante Serna (21)

