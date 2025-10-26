El cuarto recorrido del Señor de los Milagros, realizado este domingo 26 de octubre, estuvo marcado por un hecho histórico: tras 22 años, la sagrada imagen volvió al Callao, despertando la alegría de miles de fieles chalacos. Sin embargo, el fervor se transformó en momentos de tensión cuando el anda del Cristo Morado estuvo a punto de caer en dos oportunidades mientras era cargada por la cuadrilla, generando gran preocupación entre los devotos presentes. Afortunadamente, los cargadores lograron estabilizarla rápidamente, evitando un incidente mayor.

El suceso fue registrado por las cámaras de Nazarenas TV cuando la procesión llegó a la cuadra 13 de la avenida Sáenz Peña, en el primer puerto. La imagen había sido bajada del Nazareno Móvil, vehículo que la trasladó desde el centro de Lima hasta el Callao, donde una multitud acompañaba su recorrido. A las 13:17 horas, durante el cambio de cuadrilla de la Hermandad del Cristo de Pachacamilla, el peso del anda provocó que se inclinara peligrosamente hacia un lado, a punto de desplomarse.

Callao: imagen del Señor de los Milagros casi cae dos veces durante la procesión

La escena causó gran alarma entre los presentes, pero los cargadores reaccionaron de inmediato y decidieron bajar nuevamente el anda para estabilizarla. Mientras tanto, la multitud imploraba y entonaba cánticos al Señor de los Milagros. En un segundo intento, la imagen volvió a inclinarse, repitiéndose el momento de tensión. La población respondió con porras y oraciones para alentar a los devotos, quienes, en un tercer intento, lograron finalmente estabilizar el anda y continuar con el recorrido.

Durante esos instantes de incertidumbre, algunos fieles expresaron con fe que la imagen “no quería irse del Callao” y que “se sentía cómoda en el primer puerto”. La tensión duró solo unos segundos, hasta que los integrantes de la cuadrilla N.º 7 retomaron el control y ajustaron la posición del anda, evitando un posible accidente. Luego, la procesión siguió su camino hacia la avenida Pacífico, donde se instaló el altar mayor para la misa central.

Según información de la Hermandad del Señor de los Milagros, la imponente estructura del anda pesa aproximadamente 1,4 toneladas y requiere el esfuerzo coordinado de 34 cargadores por tramo. Cada cuadrilla toma su turno durante el recorrido, lo que permite distribuir equitativamente la carga física.

La última vez que el Cristo de Pachacamilla visitó el Callao fue el 23 de octubre de 2003, mientras que su primera llegada al primer puerto data de 1957. Por ello, su retorno después de más de dos décadas fue considerado un hecho trascendental para la comunidad religiosa y un motivo de profunda gratitud entre los devotos, muchos de los cuales acompañaron su paso desde tempranas horas.

Estos son los distritos por los que pasará el Cristo Moreno

A continuación, se detalla los distritos que recorrerá el Señor de Los Milagros en su camino al Callao:

Cercado de Lima

Breña

San Martín de Porres

Pueblo Libre

San Miguel

La Perla

Callao

