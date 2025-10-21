HOYSuscripcion LR Focus

¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia en Lima y Callao?
¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia en Lima y Callao?     
Sociedad

Señor de los Milagros regresa al Callao: todo sobre el recorrido histórico del 26 de octubre a bordo del Nazareno Móvil

La sagrada imagen del Señor de los Milagros saldrá del Santuario de las Nazarenas en Lima a las 6:00 a.m. y seguirá una ruta que incluye importantes avenidas del Callao.

El Señor de los Milagros volverá al Callao a bordo del Nazareno Móvil. Foto: Composición LR
El Señor de los Milagros volverá al Callao a bordo del Nazareno Móvil. Foto: Composición LR

En 1957 y 2003, miles de fieles chalacos pudieron apreciar al Señor de los Milagros de cerca, y el próximo domingo 26 de octubre, volverán a venerarlo y expresar su fe durante una multitudinaria procesión. Además, disfrutarán del espectáculo artístico que se ofrecerá ante la llegada del Cristo Moreno.

Con el apoyo del Gobierno Regional del Callao, y luego de una espera de 22 años, el Señor de los Milagros de las Nazarenas volverá a recorrer las calles y avenidas del primer puerto por tercera vez en la historia, para el regocijo de sus fieles y devotos chalacos, que demostrarán su fe y devoción hacia el Cristo Morado. Cabe precisar que la imagen se trasladará a bordo del "Nazareno móvil", el cual ahora es un moderno tracto camión que regresa a nuestra región desde el 2003.

Conoce el recorrido del Señor de los Milagros en el Callao este 26 de octubre

El recorrido se iniciará cuando la imagen del Cristo de Pachacamilla salga del Santuario de las Nazarenas en el Centro de Lima, lo que sucederá a las 6.00 a.m. del domingo 26. Tras esto, la ruta que tomará el “Nazareno móvil” será: Av. Tacna, Av. Nicolás de Piérola, Av. Óscar R. Benavides (ex Colonial), Av. Tingo María, Av. Mariano Cornejo, Av. Universitaria, Av. La Marina, ingresando al Callao por Av. Guardia Chalaca.

El histórico recorrido del Señor de los Milagros hacia el Callao. Foto: IG

El histórico recorrido del Señor de los Milagros hacia el Callao. Foto: IG

Tras ello, en el óvalo de La Perla, el Gore le realizará el primer homenaje, con la actuación del emblemático trío Los Kipus. Luego, la sagrada imagen del Cristo Moreno seguirá por la Av. Sáenz Peña hasta llegar al cruce con Av. República de Panamá y Av. Pacífico, donde el Arzobispo chalaco celebrará una misa en honor al Señor de los Milagros a las 2.00 p.m.

Homenaje frente al hospital Nacional Daniel Alcides Carrión

El regreso del Cristo Moreno hacia su santuario será por las mismas avenidas, y tendrá una parada final en el frontis del hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, donde el Gore le rendirá un multitudinario homenaje, con diferentes actividades, como la actuación de la Orquesta Sinfónica Regional del Callao, del Grupo Criollo del Cafed. Además, el broche de oro será inolvidable en la memoria de los chalacos, pues contará con la presencia de la cantante criolla Lucía de la Cruz, y un show de fuegos artificiales.

El Señor de los Milagros llegará a bordo del "Nazareno Móvil"

El anda realizará su recorrido a bordo del Nazareno Móvil. Foto: Difusión

El anda realizará su recorrido a bordo del Nazareno Móvil. Foto: Difusión

Otro de los aspectos importantes de este recorrido que hará el Cristo Morado por el primer puerto, es el vehículo en que se desplazará, ya que solo será cargado en un pequeño tramo durante la homilía. Se trata del “Nazareno Móvil”, un moderno tractocamión capaz de cargar hasta más de dos toneladas, lo que significa más del doble del peso total del anda del Señor de los Milagros, que tiene una “cama baja”, lo que posibilita ser observado por todos a su paso sin dificultad alguna.

