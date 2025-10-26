El Señor de los Milagros regresa al Callao en una jornada histórica que congrega a miles de fieles | Foto: Melissa Landa/LR

El Señor de los Milagros regresa al Callao en una jornada histórica que congrega a miles de fieles | Foto: Melissa Landa/LR

Después de más de dos décadas de ausencia, el Señor de los Milagros regresó al Callao en una jornada histórica que congregó a miles de fieles. La venerada imagen recorrió las principales avenidas del primer puerto a bordo del Nazareno Móvil, un vehículo especialmente acondicionado para su traslado. Fue el cuarto recorrido del año y estuvo acompañado por cánticos, fuegos artificiales y aplausos que reflejaron la profunda devoción de los chalacos.

La última vez que el Cristo de Pachacamilla visitó el Callao fue el 23 de octubre de 2003, mientras que su primera visita data de 1957. Por ello, su retorno fue considerado un hecho trascendental para la comunidad religiosa y motivo de gratitud entre los devotos, muchos de los cuales acompañaron el paso del Cristo Moreno desde tempranas horas.

El Señor de los Milagros regresa al Callao en una jornada histórica. Foto: GORE Callao.

Cerca de las 7.00 a. m., la imagen partió del Santuario de las Nazarenas, en el Centro de Lima, para ser colocada cuidadosamente en el Nazareno Móvil. Escoltada por una comitiva de 20 motorizados de la Policía Nacional del Perú, avanzó lentamente por las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides (ex Colonial), Tingo María, Mariano Cornejo, Universitaria, La Marina, Guardia Chalaca y Sáenz Peña, hasta llegar al cruce con República de Panamá, donde se celebró una misa multitudinaria en su honor.

Durante el trayecto, agentes de tránsito aplicaron desvíos y cierres parciales para facilitar el paso procesional. Miles de devotos, vestidos con hábitos morados, levantaron pañuelos blancos y entonaron cánticos de fe, convirtiendo el recorrido del Señor de los Milagros en una expresión de esperanza y unidad para Lima y el Callao.

Un traslado histórico en el Nazareno Móvil

Para hacer posible este recorrido, la imagen fue transportada en un moderno vehículo especialmente adaptado. El Nazareno Móvil, conducido por Víctor Urbina, devoto con más de 35 años de experiencia en el manejo de camiones, permitió que el anda se desplazara a una velocidad procesional de entre 3 y 4 kilómetros por hora. “Primero, agradecer la oportunidad que nos dan de poder hacer este traslado”, expresó Urbina a la prensa antes de iniciar el viaje.

El vehículo utilizado fue un New Actros ProCabin año 2025, modelo 2026, recién lanzado al mercado nacional. Contaba con sistemas de seguridad avanzados capaces de detectar peatones y objetos cercanos, además de transmisión automatizada. Por decisión de la Hermandad, el anda solo fue cargada a hombros durante la misa principal, en un corto tramo del recorrido.

Emotivo recibimiento oficial al Cristo Moreno en La Perla. Foto: Gore Callao.

Del Centro de Lima al primer puerto

Desde su salida del Centro de Lima, miles de devotos acompañaron el paso del Nazareno Móvil con cánticos, oraciones y expresiones de agradecimiento. Vecinos de distritos como Breña, Pueblo Libre y San Miguel se unieron espontáneamente al paso de la imagen rumbo al Callao.

En su paso por la avenida Universitaria, el Señor de los Milagros fue homenajeado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), cuyos estudiantes y trabajadores esperaron con flores y estandartes morados para rendirle tributo.

El avance lento y solemne de la procesión paralizó las calles y conmovió a todos los presentes. “Yo soy chalaca de nacimiento, estoy feliz de que el Señor esté en mi tierra. Aquí lo queremos mucho. El Señor defiende nuestra patria”, expresó una adulta mayor que participó en el recorrido, recordando que también presenció las visitas de 1957 y 2003.

Recibimiento oficial en La Perla

Cerca del mediodía, la imagen fue recibida en el Óvalo de La Perla por el Gobierno Regional del Callao, encabezado por el Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, en un emotivo acto denominado “Recibimiento Oficial del Señor de los Milagros”.

La bienvenida estuvo a cargo de la imagen de San Pedro del Callao, patrón de los pescadores, en un simbólico encuentro de fe que emocionó a miles. Las calles lucían cubiertas de alfombras florales, carteles de bienvenida y humo de incienso. Entre aplausos, pañuelos morados y lágrimas, los chalacos celebraron el regreso del Cristo Moreno.

El ambiente festivo se intensificó con la presentación del grupo criollo Los Kipus, cuyas interpretaciones llenaron de emoción a los asistentes antes del inicio de la misa principal.

Misa central en el cruce de Sáenz Peña y República de Panamá

A las 2.00 p. m., se celebró la misa central en el cruce de las avenidas Sáenz Peña y República de Panamá, presidida por el obispo de la Diócesis del Callao, quien exhortó a los fieles a mantener viva la fe y a orar por la paz y seguridad del país.

El presidente de la República, José Jerí, asistió a la ceremonia junto al alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, y diversas autoridades locales. En un momento simbólico, el alcalde entregó al mandatario una réplica del Señor de los Milagros como muestra de devoción y gratitud. Posteriormente, ambos colocaron ofrendas florales al pie del anda antes de dar inicio al homenaje final.

Chalacos expresan su devoción y plegarias por seguridad

Durante la misa, los asistentes elevaron oraciones por la salud, el trabajo y, sobre todo, por la seguridad en el Callao. La fe se convirtió en un clamor colectivo ante los tiempos difíciles que atraviesa el país por la ola de extorsiones y sicariatos.

“Le pido seguridad, salud para mi familia y todos los peruanos. Sobre todo, seguridad por la situación que vivimos ahora”, dijo la señora Silvia, una vecina del puerto que siguió todo el recorrido junto a su esposo.

El señor Esteban, acompañado por su padre y su hija, también compartió su esperanza: “Espero que traiga paz al Callao, que tanto se requiere”. Él pertenece a la Hermandad, aunque en esta ocasión no pudo cargar el anda, ya que el honor correspondía al quinto sector de la décima cuadrilla.

Una vecina que llegó desde otro distrito expresó con emoción “Qué hermoso que le den este homenaje como se merece”. Todas las voces coincidían en un mismo pedido: paz y protección para el primer puerto.

Entre oraciones y música criolla, el Callao despidió al Cristo Moreno

La jornada contó con un amplio despliegue policial y de serenazgo, además del apoyo de personal de tránsito y brigadas médicas. La Municipalidad Provincial del Callao y la Hermandad del Señor de los Milagros coordinaron minuciosamente cada detalle del homenaje, garantizando que el recorrido se desarrollara con orden, respeto y seguridad.

A lo largo del trayecto se instalaron puntos de hidratación y asistencia médica, mientras que los patrullajes se reforzaron en las avenidas principales para resguardar a los miles de fieles que acompañaron la procesión. Pese a la gran afluencia de público, no se registraron incidentes mayores, hecho que fue reconocido por las autoridades locales.

El retorno del Cristo Moreno hacia Lima siguió la misma ruta, aunque con una parada especial frente al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde el Gobierno Regional del Callao organizó un homenaje musical y cultural en su honor.

La jornada culminó con una emotiva presentación de la Orquesta Sinfónica Regional del Callao, el Grupo Criollo del Cafed y la reconocida cantante Lucía de la Cruz, quien dedicó temas emblemáticos al Señor de los Milagros antes de que la venerada imagen emprendiera su retorno al Cercado de Lima. Allí permanecerá en el Santuario de las Nazarenas, a la espera de su quinto recorrido procesional, programado para el martes 28 de octubre.